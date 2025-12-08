Israel tuyên bố "đường vàng" là biên giới mới bên trong Dải Gaza

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), Tướng Eyal Zamir ngày 7/12 tuyên bố ranh giới phân định "đường vàng" hiện là "đường biên giới mới" bên trong Dải Gaza.

"Đường vàng" đánh dấu khu vực mà quân đội Israel chưa rút khỏi vùng lãnh thổ của người Palestine, như một phần trong thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10.

Phát biểu nhân chuyến thăm Beit Hanoun và Jabaliya ở Dải Gaza, nơi ông gặp gỡ các tư lệnh sư đoàn, ông Zamir khẳng định "đường vàng" là biên giới mới của Israel, đóng vai trò là tuyến phòng thủ tiền phương và là tuyến hoạt động tác chiến của IDF.

Tướng Zamir khẳng định IDF hiện đã nắm quyền "kiểm soát hoạt động trên các khu vực rộng lớn của Dải Gaza," đồng thời tuyên bố lực lượng Israel "sẽ vẫn" ở lại những khu vực này.

Ông cũng khẳng định quân đội Israel "sẽ không cho phép Hamas tái lập" và đang chuẩn bị cho "các kịch bản tấn công bất ngờ" - nền tảng trong kế hoạch nhiều năm sắp tới của IDF.

Theo Tướng Zamir, nhiệm vụ của IDF sẽ không được hoàn thành cho đến khi thi thể con tin cuối cùng ở Dải Gaza, Ran Gvili, được đưa trở về.

Đến nay Hamas đã phóng thích toàn bộ 20 con tin còn sống và trao trả thi thể của 27 con tin đã qua đời, ngoại trừ Gvili.

Từ tháng 10 đến nay, quân đội Israel đã bắn và hạ sát hàng chục người Palestine, với cáo buộc là nghi phạm vượt qua "đường vàng."

Theo số liệu từ cơ quan y tế Gaza, hơn 370 người đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel kể từ ngày 11/10, nâng tổng số người Palestine thiệt mạng kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát hồi tháng 10/2023 lên 70.360 người./.

