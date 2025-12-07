Iran thử tên lửa hải quân có tầm bắn vượt chiều dài Vịnh Ba Tư

Truyền hình nhà nước Iran ngày 6/12 dẫn lời Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, Tư lệnh Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cho biết tên lửa mới được thử nghiệm trong cuộc tập trận hải quân tuần này có tầm bắn “vượt quá chiều dài 1.375km của Vịnh Ba Tư,” song không nêu con số chính xác.

Ông Tangsiri nói tên lửa do Hải quân IRGC chế tạo hoàn toàn trong nước và “có khả năng dẫn hướng sau khi phóng.”

Tuyên bố được đưa ra trong giai đoạn hai của cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 5/12, với nội dung bắn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình xuống các mục tiêu ở biển Oman, cùng với hoạt động của máy bay không người lái và diễn tập phòng không quanh eo biển Hormuz và các đảo phía Nam của Iran.

Bên cạnh đó, ông Tangsiri cũng cho biết toàn bộ vũ khí trong cuộc tập trận đều là sản phẩm nội địa, trong đó có một loại tên lửa đạn đạo “độ chính xác rất cao... Kẻ thù đã chứng kiến độ chính xác của nó.”

Iran nhiều lần khẳng định tên lửa của họ có tầm bắn tối đa khoảng 2.000km, đủ để bao phủ Israel. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh nhiều lần kêu gọi Tehran giới hạn tầm bắn tên lửa dưới 500km - yêu cầu Iran kiên quyết bác bỏ./.

Israel cảnh báo Iran phục hồi kho tên lửa thần tốc Dự báo trong vài tháng tới, Iran sẽ tích lũy được khoảng 2.000 tên lửa có tầm bắn đủ xa để vươn tới lãnh thổ Israel. Con số này cho thấy quyết tâm tái vũ trang của Tehran sau những tổn thất trước đó.