Tàu chở 140.000 tấn dầu của Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ở Biển Đen

Ngày 26/3, tàu chở dầu thô Altura, thuộc sở hữu của công ty Pergamon Shipping, bị tấn công bởi cả thiết bị bay không người lái (UAV) và phương tiện không người lái trên mặt nước.

Tàu Altura, thuộc công ty Pergamon Denizcilik Isletmeleri A.S., có trụ sở tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) xuất phát từ thành phố cảng Novorossiysk của Liên bang Nga ở bờ Đông Bắc Biển Đen, chở 140.000 tấn dầu, đã bị tấn công vào khoảng 0 giờ 30 phút, cách eo biển Bosphorus khoảng 14 dặm (22,5km).

Tàu Altura đã phát tín hiệu cấp cứu và nhận được sự hỗ trợ từ tàu Erdek ở gần đó. Thiệt hại được ghi nhận ở phần trên của con tàu và trong phòng máy, song không có báo cáo về thương vong.

Theo hãng tin hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ Haber Denizde, tàu Altura trước đây từng hoạt động trong đội tàu của Besiktas Maritime dưới tên Besiktas Dardanelles. Sau đó, con tàu này được công ty Kayseri Shipping có trụ sở tại Panama mua lại vào tháng 5/2024 và đưa vào đội tàu với tên Kayseri. Đến tháng 11/2025, con tàu này được công ty Pergamon Maritime có trụ sở tại Istanbul mua lại và đổi tên thành Altura.

Vụ việc tàu chở dầu của Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công tại Biển Đen diễn ra trong bối cảnh rủi ro an ninh hàng hải toàn cầu đang gia tăng mạnh, đặc biệt sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.

Các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại không còn là hiện tượng đơn lẻ mà đang trở thành một phần của làn sóng gián đoạn rộng hơn đối với chuỗi cung ứng năng lượng.

Trên thực tế, khu vực vận tải năng lượng trọng yếu như eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu - đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến lưu lượng tàu giảm mạnh và nhiều chuyến hàng bị đình trệ.

Ngay cả những khu vực vốn đã tiềm ẩn rủi ro như Biển Đen cũng trở nên nhạy cảm hơn. Các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại đây có thể khiến chi phí logistics và bảo hiểm tiếp tục tăng, từ đó đẩy giá năng lượng lên cao hơn và gây áp lực lên người tiêu dùng toàn cầu./.

