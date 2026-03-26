Saudi Arabia tiến gần mục tiêu xuất khẩu 5 triệu thùng mỗi ngày qua Biển Đỏ

Saudi Arabia đã tăng cường xuất khẩu dầu thô từ các cảng tại thành phố Yanbu trên bờ Biển Đỏ, động thái nhằm chuyển hướng nguồn cung ra khỏi Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz - nơi dòng vận tải đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do chiến sự.

Saudi Arabia là một trong hai quốc gia duy nhất trong khu vực (cùng UAE) có khả năng chuyển hướng khối lượng dầu lớn mà không cần đi qua Hormuz, qua đó đóng vai trò “phao cứu sinh” cho hoạt động xuất khẩu.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển do Bloomberg tổng hợp, lượng dầu thô xuất khẩu từ các cảng Yanbu Nam và Yanbu Bắc đạt trung bình 4,4 triệu thùng/ngày trong 5 ngày tính đến 24/3.

Dòng chảy qua Yanbu đã tăng đều sau khi Saudi Arabia tích cực bơm dầu qua đường ống dài 1.200 km ra Biển Đỏ. Theo đánh giá, mục tiêu nâng lượng xuất khẩu từ các cảng Biển Đỏ lên 5 triệu thùng/ngày của Saudi Arabia là “trong tầm tay.”

Nỗ lực chuyển hướng này đã giúp lượng xuất khẩu dầu từ Yanbu tăng hơn gấp đôi chỉ trong hơn hai tuần. Tuy nhiên, lượng dầu này chỉ bù đắp được khoảng một nửa số dầu bị gián đoạn từ Vịnh Ba Tư trong tháng này.

Ngay cả khi đạt mục tiêu, tổng xuất khẩu dầu của nước này vẫn thấp hơn khoảng 2 triệu thùng/ngày so với mức trước chiến sự.

Trước khi xảy ra xung đột, khoảng 15 triệu thùng dầu của nước này được vận chuyển từ Vịnh Ba Tư ra thị trường toàn cầu mỗi ngày.

Hiện tại, khoảng 56 triệu thùng dầu thô của Arab Saudi đang nằm trên các tàu bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư. Các lô hàng này được bốc từ cuối tháng Hai và đầu tháng Ba nhưng chưa thể đi qua Eo biển Hormuz ra vùng biển quốc tế./.

Giá dầu tăng vọt 5% khi hy vọng đàm phán Mỹ-Iran không chắc chắn Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên 26/3 khi triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran trở nên không chắc chắn, làm dấy lên lo ngại căng thẳng Trung Đông kéo dài, đẩy giá Brent lên hơn 107 USD/thùng.