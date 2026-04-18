Chuyên gia nhận định triển vọng tăng của giá vàng vẫn rộng mở

Thị trường vàng tuần qua ghi nhận những biến động mạnh với các nhịp tăng, giảm đan xen, phản ánh sự nhạy cảm của kim loại quý trước các yếu tố vĩ mô như lạm phát, chính sách tiền tệ và căng thẳng địa chính trị.

Dù chịu áp lực điều chỉnh trong nhiều phiên, giá vàng vẫn khép lại tuần với xu hướng tăng nhẹ, trong bối cảnh kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ gia tăng.

Giá vàng SJC giằng co trên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Tuần giao dịch từ 13 đến 18/4 mở đầu với xu hướng giảm rõ rệt. Ngay trong sáng 13/4, các doanh nghiệp lớn như Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn Phú Quý đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng SJC xuống còn 168,5-171,5 triệu đồng/lượng, mất khoảng 900.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Đà giảm này xuất phát từ diễn biến tiêu cực của thị trường vàng thế giới, khi giá kim loại quý lao dốc do áp lực từ đồng USD tăng giá và lo ngại lạm phát leo thang.

Nguyên nhân sâu xa đến từ việc các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt được kết quả, làm gia tăng bất ổn tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, xu hướng giảm không kéo dài lâu. Ngay trong phiên 14/4, giá vàng bật tăng trở lại 1,5 triệu đồng/lượng, lên mức 170-173 triệu đồng/lượng. Đà phục hồi tiếp tục được củng cố trong ngày 15/4 khi giá vàng tăng thêm tới 2,5 triệu đồng/lượng, đạt 173-175 triệu đồng/lượng

.Sự đảo chiều này chủ yếu đến từ việc đồng USD suy yếu và kỳ vọng các cuộc đàm phán Mỹ-Iran có thể được nối lại. Tâm lý thị trường được cải thiện, kéo theo dòng tiền quay trở lại vàng - kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn.

Dù vậy, sang ngày 16/4, giá vàng trong nước lại quay đầu giảm, lùi về sát mốc 170 triệu đồng/lượng, bất chấp giá vàng thế giới tương đối ổn định. SJC niêm yết ở mức 168,5-172,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm từ 1 đến 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Xu hướng điều chỉnh tiếp diễn trong ngày 17/4 khi giá vàng giảm thêm, phổ biến ở mức 167-170,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Đây được xem là giai đoạn thị trường "nghỉ" sau nhịp tăng mạnh trước đó, khi nhà đầu tư có xu hướng chốt lời và chờ đợi thông tin mới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng trong giai đoạn giữa tuần chủ yếu dao động trong biên độ hẹp quanh vùng 4.820-4.830 USD/ounce. Giới đầu tư tập trung theo dõi triển vọng ngoại giao tại Trung Đông cũng như định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đến cuối tuần, thị trường ghi nhận tín hiệu tích cực hơn. Phiên 18/4, giá vàng SJC tăng trở lại khoảng 1 triệu đồng/lượng, lên mức 168,5-172 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Đáng chú ý, trên thị trường thế giới, giá vàng bật tăng mạnh trong đêm 17/4 theo giờ Việt Nam với giá giao ngay tăng 1,5% lên 4.861,32 USD/ounce, còn giá vàng kỳ hạn tại Mỹ đạt 4.879,60 USD/ounce. Động lực chính đến từ sự suy yếu của đồng USD và các tín hiệu tích cực liên quan đến tình hình Trung Đông.

Nhìn tổng thể, tuần qua là một chuỗi biến động giằng co với biên độ lớn, phản ánh sự chi phối mạnh mẽ của các yếu tố vĩ mô và địa chính trị đối với giá vàng.

Giá vàng còn dư địa tăng

Giá vàng thế giới phần lớn đi lên trong các phiên giao dịch của tuần qua. Tuy nhiên, diễn biến khá giằng co khi thị trường liên tục điều chỉnh kỳ vọng về lạm phát và chính sách tiền tệ trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông.

Tính chung cả tuần, giá vàng tăng hơn 2%.Động lực chính thúc đẩy đà tăng này đến từ việc đồng USD suy yếu, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, việc Iran tuyên bố duy trì hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz trong thời gian thực thi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban đã kéo giá dầu đi xuống, qua đó làm dịu bớt lo ngại về lạm phát.

Ngoại trưởng Iran cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng việc lưu thông qua eo biển sẽ diễn ra theo tuyến đường được phối hợp như đã được Tổ chức Cảng và Hàng hải Iran công bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran "sẽ đến sớm", dù thời điểm cụ thể vẫn chưa rõ ràng.

Diễn biến này đã củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed, có thể có thêm dư địa để cắt giảm lãi suất trong thời gian tới - yếu tố thường hỗ trợ giá vàng.

Giới phân tích nhận định việc mở lại eo biển Hormuz là một yếu tố then chốt giúp cải thiện tâm lý thị trường. Trong bối cảnh giá năng lượng hạ nhiệt, áp lực lạm phát giảm bớt đã tạo môi trường thuận lợi hơn cho vàng phục hồi.

Một số chuyên gia cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục tăng và thậm chí quay trở lại mốc 5.000 USD/ounce. Tuy nhiên, triển vọng thị trường vẫn phụ thuộc lớn vào tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Dù các tín hiệu ngoại giao đang tích cực hơn, nhưng một thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn chưa được đảm bảo. Bên cạnh đó, biến động của đồng USD, giá dầu và kỳ vọng lãi suất toàn cầu sẽ tiếp tục là những yếu tố then chốt chi phối xu hướng của kim loại quý trong thời gian tới.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định nếu căng thẳng Mỹ-Iran hạ nhiệt hoặc chiến sự kết thúc, Fed sẽ có nhiều khả năng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Điều này sẽ tạo lực đỡ cho thị trường kim loại quý. Hiện tại, các nhà giao dịch dự báo có 32% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong năm nay./.

Lý do vàng vẫn có chỗ đứng trong danh mục đầu tư bất chấp bất ổn giá Theo báo cáo ngày 17/4 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), mặc dù vàng đã trở nên biến động mạnh hơn đáng kể trong năm 2026, vai trò cốt lõi của nó như một công cụ phòng ngừa rủi ro vẫn còn nguyên vẹn.