Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm phiên chiều 17/4

Ngày 17/4, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm sau một tuần tăng trưởng mạnh do nhà đầu tư thận trọng theo dõi diễn biến tại khu vực Trung Đông.

Kết thúc phiên, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 1,8% xuống 58.475,90 điểm, chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,9% xuống còn 26.160,33 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite tại sàn giao dịch Thượng Hải giảm nhẹ 0,1% xuống 4.051,43 điểm.

Các thị trường chứng khoán khác trong khu vực như Seoul, Sydney, Singapore, Wellington và Manila cũng ghi nhận mức giảm.

Mặc dù có những tín hiệu lạc quan về khả năng khơi thông lại các tuyến hàng hải huyết mạch, đặc biệt là eo biển Hormuz, giới đầu tư vẫn lo ngại về tính bền vững của các thỏa thuận hiện tại.

Việc duy trì dòng chảy dầu mỏ và khí đốt ổn định là yếu tố then chốt giúp hạ nhiệt áp lực lạm phát toàn cầu, vốn đang khiến thị trường lo ngại.

Bên cạnh đó, giá dầu thô cũng ghi nhận mức giảm nhẹ với dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1% xuống 93,76 USD/thùng và Brent giảm 0,9% xuống 98,52 USD/thùng khi giới giao dịch kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao sẽ giúp ngăn chặn gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng.

Các chuyên gia cho rằng thị trường vẫn trong trạng thái mong manh. Chuyên gia Skye Masters từ National Australia Bank nhận định rằng thị trường dễ dao động khi các yếu tố hỗ trợ chưa thực sự chắc chắn.

Chuyên gia Fiona Cincotta của City Index cảnh báo rằng dù thị trường đang tính đến khả năng giá dầu đã đạt mức cao nhất, nhưng triển vọng chung vẫn dễ bị tổn thương.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị chưa hoàn toàn được loại bỏ, nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn giải pháp chốt lời và giảm tỷ trọng nắm giữ tài sản rủi ro để phòng ngừa các biến động bất ngờ trong những ngày nghỉ cuối tuần.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 17/4/ chỉ số VN-Index giảm 2,66 điểm (0,15%) xuống 1.817,17 điểm, HNX-Index tăng 3,51 điểm (1,37%) lên 260 điểm./.

