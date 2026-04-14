Chứng khoán Mỹ tăng điểm tâm lý nhà đầu tư được cải thiện

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên 13/4 khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Sau khi khởi đầu phiên trong sắc đỏ, các chỉ số chính trên Phố Wall dần phục hồi và tăng tốc vào giữa phiên, đặc biệt sau những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các nhà đầu tư lạc quan rằng Mỹ và Iran có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình, giúp xoa dịu căng thẳng địa chính trị.

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, các chỉ số chủ chốt đồng loạt khởi sắc. Chỉ số Dow Jones tăng 0,6% lên 48.218,25 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 1,0% lên 6.886,24 điểm; và chỉ số Nasdaq Composite dẫn đầu với mức tăng 1,2% lên 23.183,74 điểm.

Theo chuyên gia Peter Cardillo tại Spartan Capital Securities, thị trường đang kỳ vọng rằng Mỹ và Iran sẽ đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Chuyên trang tài chính Briefing.com nhận định đà tăng phản ánh niềm tin rằng xung đột có thể sớm kết thúc, tạo động lực mạnh cho chứng khoán.

Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn duy trì sự thận trọng. Chuyên gia Russ Mould từ AJ Bell cảnh báo thuật ngữ "lạm phát đình trệ" đang xuất hiện trở lại khi bất ổn địa chính trị đe dọa tăng trưởng quốc tế và gia tăng áp lực lạm phát. Đây cũng là chủ đề dự kiến sẽ bao trùm Hội nghị mùa Xuân của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington tuần này.

Về thị trường năng lượng, việc giá dầu hạ nhiệt xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng đã giúp xoa dịu tâm lý nhà đầu tư.

Chuyên gia phân tích David Morrison từ Trade Nation nhấn mạnh rằng, việc mở lại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để duy trì đà tăng điểm bền vững cho các tài sản rủi ro như chứng khoán. Đồng thời, ông lưu ý về niềm tin của các nhà giao dịch rằng cuộc xung đột này có thể được giải quyết ổn thỏa trước khi mùa Hè bắt đầu.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 13/4, chỉ số VN-Index tăng 8,96 điểm (tương đương 0,51%) lên 1.758,96 điểm, trong khi HNX- Index giảm 0,25 điểm (0,1%) xuống 251,66 điểm./.