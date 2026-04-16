S&P 500 và Nasdaq lập đỉnh lịch sử nhờ kỳ vọng thỏa thuận Mỹ-Iran

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/4, phố Wall chứng kiến các chỉ số chứng khoán chủ chốt đồng loạt xô đổ kỷ lục, kéo dài chuỗi ngày tăng điểm nhờ tâm lý lạc quan của giới đầu tư về một thỏa thuận giải quyết xung đột Mỹ - Iran.

Cụ thể, chỉ số tổng hợp S&P 500 lần đầu tiên trong lịch sử đóng cửa ở mức trên 7.000 điểm. Tương tự, chỉ số công nghệ Nasdaq cũng lần đầu tiên vượt mốc 24.000 điểm. Chiều ngược lại, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones lại ghi nhận mức giảm nhẹ.

Đà thăng hoa của chứng khoán Mỹ diễn ra bất chấp việc xung đột tại Iran đang đẩy giá dầu leo thang. Giới đầu tư phấn chấn trước tín hiệu từ Nhà Trắng cho thấy Mỹ sẵn sàng tiến hành thêm các vòng đàm phán mới.

Trả lời báo giới, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tiết lộ các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran "nhiều khả năng" sẽ diễn ra tại Pakistan, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận.

Trước đó, vòng đàm phán có sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã kết thúc vào cuối tuần qua mà không mang lại kết quả cụ thể nào.

Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này xác nhận hai bên đã trao đổi "một số thông điệp" qua kênh trung gian Islamabad (Pakistan) kể từ khi các cuộc đàm phán khép lại vào ngày 12/4.

Tuy nhiên, căng thẳng vẫn tiềm ẩn khi quân đội Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn sẽ phong tỏa các tuyến thương mại đi qua Biển Đỏ, vùng Vịnh và Biển Oman nếu Mỹ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển của nước này.

Chuyên gia phân tích Fawad Razaqzada từ FOREX.com nhận định thị trường đang ngày càng tin tưởng căng thẳng Trung Đông sẽ hướng tới một giải pháp, nhưng việc định giá cổ phiếu dựa trên một kết quả suôn sẻ vào lúc này vẫn có phần "hơi vội vã."

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, lực đẩy của thị trường còn đến từ loạt báo cáo tài chính quý khả quan của các ngân hàng lớn. Chuyên gia Jack Ablin từ Cresset Capital Management đánh giá những báo cáo này phản ánh tình hình tài chính ổn định của người tiêu dùng và thị trường tín dụng.

Theo ông, nền tảng kinh tế vĩ mô của Mỹ vẫn rất vững chắc và hiện chưa chịu tác động đáng kể nào từ cuộc xung đột với Iran.

Ông Ablin cũng cho biết giới đầu tư hầu như bỏ qua lời cảnh báo mới nhất của Tổng thống Donald Trump về việc sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell, do họ không coi kịch bản này có nhiều khả năng xảy ra.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 15/4, chỉ số VN-Index tăng 25 điểm (1,41%), lên 1.800,65 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 0,31 điểm (0,12%), lên 252.72 điểm./.

