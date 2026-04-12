Hội nghị IMF 2026: Kinh tế thế giới trước "phép thử" Iran

Các nhà hoạch định chính sách kinh tế thế giới đang chuẩn bị tụ họp tại Washington (Mỹ) để đánh giá những tổn thất mà cuộc chiến của Tổng thống Donald Trump nhằm vào Iran gây ra đối với tăng trưởng tại Trung Đông và trên toàn cầu.

Đối với nhiều đại biểu tham dự Hội nghị mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) - dự kiến diễn ra từ ngày 13-18/4 tới - chuyến đi lần này mang lại một cảm giác "déjà vu" (đã từng thấy). Năm ngoái, sự kiện này cũng bị chi phối bởi bóng ma thuế quan trừng phạt - một cú sốc khác bắt nguồn từ chính sách của chính quyền ông Trump.

Hội nghị năm 2026 sẽ tập trung vào việc dự báo triển vọng kinh tế sau khi Mỹ và Iran thất bại trong việc đạt được thỏa thuận chung tại các cuộc đàm phán marathon cuối tuần qua ở Pakistan. Các cuộc thảo luận này vốn nhằm mục đích chuyển hóa lệnh ngừng bắn tạm thời thành một nền hòa bình bền vững. Hội nghị cũng sẽ thảo luận lộ trình để các chính phủ và ngân hàng trung ương hỗ trợ nền kinh tế hiệu quả nhất mà không gây ra những hệ lụy mới.

Trước thềm hội nghị, Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva cảnh báo khả năng ứng phó với các cú sốc của cộng đồng quốc tế đang suy giảm nghiêm trọng. Không gian tài khóa hạn hẹp, các chính sách bảo hộ quốc gia có nguy cơ gây hại cho các nước láng giềng, trong khi chính trị cường quyền đang châm ngòi cho các xung đột nhiều hơn là giải quyết chúng.

"Hãy thắt dây an toàn" là lời khuyên mà bà Georgieva đưa ra trước khi định chế này công bố báo cáo Ổn định Tài chính Toàn cầu và các dự báo kinh tế mới vào ngày 14/4 tới. Bà xác nhận: "Trước những tác động tiêu cực từ chiến tranh, chúng tôi chắc chắn sẽ hạ dự báo tăng trưởng.”

Vào tháng 1/2026, IMF dự báo kinh tế thế giới được kỳ vọng tăng 3,3% trong năm nay, với mức tăng trưởng 2,1% tại Mỹ, 1,4% tại khu vực đồng euro (Eurozone) và 5,4% tại khu vực châu Á mới nổi. Tuy nhiên, kể từ cuối tháng 2/2026, khi các đợt không kích bắt đầu nhắm vào Iran, mọi kịch bản lạc quan đã bị đảo lộn.

Ông Ludovic Subran, chuyên gia kinh tế trưởng tại Allianz SE, nhận định vài quý tới sẽ là giai đoạn then chốt để đo lường sức chống chịu của các nền kinh tế, đặc biệt là những quốc gia vốn đã trong tình trạng trì trệ từ trước chiến tranh.

Một điều rõ ràng là hiệu ứng lan tỏa từ các hành động của Tổng thống Trump và sự xói mòn lòng tin mà nó gây ra sẽ còn kéo dài - ngay cả khi lệnh ngừng bắn được duy trì và hoạt động vận tải qua các tuyến hàng hải trọng yếu trở lại bình thường.

Bà Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa tại ING, nhấn mạnh: "Lệnh ngừng bắn này mới chỉ loại bỏ các rủi ro suy thoái cực đoan nhất. Để thực sự tạo ra bước ngoặt, chúng ta cần thấy dòng chảy hàng hóa qua eo biển Hormuz được duy trì ổn định và liên tục, chứ không chỉ là những dòng tít báo về việc mở cửa trở lại”./.

