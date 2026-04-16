Khơi dậy tiềm năng bản địa: Đưa sản phẩm Made in Đà Nẵng vươn ra thế giới

Ngày 16/4, triển lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu định hướng xuất khẩu thành phố Đà Nẵng, mang tên "Made in Da Nang Expo 2026", đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố.

Trong không khí nhộn nhịp của những ngày đầu kỳ nghỉ lễ cận kề, sự kiện đã lập tức thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan, mua sắm. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của thành phố từ việc gia công sang xây dựng những thương hiệu mang đậm dấu ấn bản địa, sẵn sàng tâm thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Đa sản phẩm, Đa sắc thái

Bước vào không gian triển lãm rộng hơn 10.000 m2, khách tham quan như lạc vào bức tranh sống động về năng lực sản xuất của Đà Nẵng.

Không gian trung tâm của triển lãm được trang trí độc đáo và liên tục có các hoạt động văn hoá đặc sắc thu hút người dân và du khách. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sự kiện quy tụ hơn 112 cụm gian hàng, với sự góp mặt của gần 300 doanh nghiệp và hơn 500 sản phẩm tiêu biểu. Điểm đáng chú ý nhất là sự tham gia đồng bộ của 75/94 xã, phường và đặc khu trên toàn thành phố sau khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Việc quy tụ lực lượng đông đảo này đã phản ánh rõ nét sức sống mãnh liệt từ cơ sở, nơi những giá trị truyền thống đang được thổi bùng lên bằng tư duy công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các gian hàng được phân bổ khoa học, từ nhóm sản phẩm công nghiệp, công nghệ cao, ứng dụng chuyển đổi số cho đến nhóm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Khách tham quan không chỉ được mua sắm mà còn được trực tiếp trải nghiệm một không gian văn hóa đặc sắc. Những tiết mục trình diễn mây tre đan, đồ gỗ mỹ nghệ, đúc đồng hay âm vang rộn rã của nghệ thuật múa cồng chiêng đồng bào Cơ Tu đã tạo nên sức hút khó cưỡng đối với người xem.

Những sản phẩm đặc sản độc đáo mang thương hiệu Made in Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Chị Trần Thị Thu Thảo, một du khách đến từ thủ đô Hà Nội hào hứng chia sẻ: "Tôi thực sự bất ngờ trước quy mô và sự chuyên nghiệp của triển lãm lần này. Các sản phẩm của Đà Nẵng không chỉ có chất lượng tốt mà bao bì, mẫu mã cũng rất bắt mắt và hiện đại. Tuyệt vời hơn nữa là không gian trải nghiệm văn hóa giúp những du khách như tôi vừa mua được quà đặc sản ưng ý, vừa hiểu thêm về bản sắc miền Trung".

Đòn bẩy cho thương hiệu Made in Đà Nẵng

Sự hào hứng của du khách là minh chứng rõ nét cho chất lượng hàng hóa, nhưng để sản phẩm thực sự đứng vững và vươn xa, sự trợ lực từ hệ thống chính trị là yếu tố mang tính quyết định.

Triển lãm Made in Da Nang 2026 mang theo sứ mệnh lớn lao hơn: kiến tạo một hệ sinh thái kết nối giao thương bền vững.

Gian hàng của phường Hội An Đông không chỉ gây ấn tượng với lối trang trí cổng gỗ phố cổ Hội An mà còn trưng bày những sản phẩm ấn tượng riêng của địa phương. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Hàng loạt hội nghị chuyên sâu được thiết kế xen kẽ trong những ngày diễn ra sự kiện, nổi bật là Hội nghị kết nối giao thương B2B và Hội thảo Made in Việt Nam vượt xuyên biên giới cùng Amazon toàn cầu. Những nền tảng này sẽ cung cấp cho doanh nghiệp chiếc chìa khóa để chuyển đổi từ thị trường nội địa sang kênh xuất khẩu trực tiếp, tiếp cận hàng triệu khách hàng quốc tế.

Khẳng định quan điểm đồng hành quyết liệt của chính quyền thành phố, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: "Để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, thành phố xác định phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu".

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc triển lãm. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

"Doanh nghiệp luôn là trung tâm, chủ thể của quá trình phát triển; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, hỗ trợ, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch để doanh nghiệp phát triển bền vững", ông Trần Chí Cường cho biết.

Chính từ định hướng này, thành phố đang nỗ lực đẩy mạnh các chuỗi cung ứng, giúp hàng hóa Đà Nẵng từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Niềm tin hàng Việt không chỉ là một khẩu hiệu, mà đang được thành phố cụ thể hóa bằng những bộ tiêu chí khắt khe, quy trình công nhận minh bạch và định hướng ứng dụng công nghệ để quản lý truy xuất nguồn gốc.

Triển lãm đang diễn ra rầm rộ này chính là bước đà quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm bản địa, tạo đòn bẩy đưa sản phẩm đặc thù, đặc sản nổi bật của các vùng, miền Đà Nẵng mở rộng phương thức tiếp cận và định vị giá trị riêng khi xây dựng thương hiệu sản phẩm Made in Đà Nẵng vươn ra thế giới./.