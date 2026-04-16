Việt Nam-Trung Quốc ký kết hai bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại

Ngày 15/4, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam và Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã cùng ký kết “Bản ghi nhớ về thành lập nhóm công tác đàm phán thúc đẩy xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam-Trung Quốc” và “Bản ghi nhớ về thành lập nhóm công tác hợp tác chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng Việt Nam-Trung Quốc”.

Việc ký kết các văn kiện này thể hiện rõ quyết tâm và là điểm nhấn của hai Bộ trong việc cụ thể hóa nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước về làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế-thương mại theo hướng thực chất, hiệu quả, đồng thời góp phần tạo nên những kết quả thiết thực cho chuyến thăm lần này của Lãnh đạo cấp cao.

Nội dung hợp tác theo hai bản ghi nhớ nhằm xây dựng các khuôn khổ hợp tác dựa trên nhu cầu hợp tác thực chất, cùng có lợi dựa trên nguyên tắc và quy định của các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu mà hai nước đều là thành viên nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại ngày càng mật thiết, bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Sau lễ ký kết, chiều ngày 15/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào. Tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng cùng điểm lại tình hình hợp tác kinh tế thương mại hai nước thời gian qua, tình hình triển khai nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước và các văn kiện hợp tác giữa hai Bộ thời gian gần đây.

Tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng cùng điểm lại tình hình hợp tác kinh tế thương mại hai nước thời gian qua và thống nhất các nội dung hợp tác sắp tới. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Hai Bộ trưởng nhất trí ghi nhận và khẳng định Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục là đối tác hợp tác thương mại quan trọng của nhau. Trung Quốc tiếp tục nhiều năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam; Việt Nam cũng duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc đạt 256,5 tỷ USD, tăng 24,8% so với năm 2024.

Để đưa quan hệ thương mại tiếp tục phát triển theo hướng cân bằng, bền vững, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh hai bên cần tập trung cơ cấu lại chuỗi sản xuất, thương mại và cung ứng cũng như hợp tác đầu tư. vấn đề hợp tác chuỗi sản xuất cần được chú trọng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị phía Trung Quốc tăng cường nhập khẩu hàng hóa Việt Nam, mở rộng danh mục các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế quan và mở cửa thị trường; công nhận lẫn nhau kết quả kiểm dịch động thực vật đối với hàng nông lâm thủy sản; tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia chương trình "Chia sẻ thị trường lớn-Xuất khẩu Trung Quốc;” tạo điều kiện cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua thương mại điện tử xuyên biên giới; mở rộng các văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại các địa phương Trung Quốc.

Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị phía Trung Quốc tăng cường nhập khẩu hàng hóa Việt Nam, mở rộng danh mục các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế quan và mở cửa thị trường. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Bộ trưởng Vương Văn Đào nhất trí với các đề nghị của phía Việt Nam. Bộ trưởng Vương Văn Đào cho biết, Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam thành lập các Văn phòng Xúc tiến thương mại tiếp theo tại Trung Quốc (sau Văn phòng Trùng Khánh, Hàng Châu và Hải Khẩu); phía Trung Quốc sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc theo hình thức thương mại điện tử qua biên giới, đề nghị Việt Nam tăng cường sự hiện diện của Gian hàng quốc gia Việt Nam trên các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc (ngoài JD) để quảng bá tốt hơn nữa hình ảnh hàng hóa Việt Nam với người tiêu dùng Trung Quốc.

Về Chương trình “Chia sẻ thị trường lớn-Xuất khẩu Trung Quốc,” Bộ trưởng Vương Văn Đào mời Việt Nam tích cực tham gia 5 hoạt động liên quan đến Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình năm 2026 và hoan nghênh Việt Nam làm quốc gia chủ đề trong chuỗi sự kiện năm 2027. Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, hai Bộ cần tập trung triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 500 tỷ USD trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh việc hoàn thành mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 500 tỷ USD trong thời gian tới. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng nhất trí sẽ thành lập Nhóm công tác chung cấp kỹ thuật để rà soát tình hình, đôn đốc triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao và kết quả hội đàm hôm nay cũng như cam kết của hai Bên trong các văn kiện đã ký kết.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Vương Văn Đào mời Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC tổ chức tại thành phố Tô Châu từ 22-23/5/2026. Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cũng chuyển lời mời Bộ trưởng Vương Văn Đào sớm thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp để tiếp tục cùng trao đổi sâu hơn về các nội dung hợp tác cùng quan tâm.

Buổi hội đàm diễn ra trong không khí chân thành, thẳng thắn và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai Bộ trưởng, góp phần thực hiện nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, đưa quan hệ kinh tế thương mại song phương tiếp tục phát triển cân bằng, ổn định và thực chất./.