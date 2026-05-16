Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung mở ra kỳ vọng ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu

Hội nghị thượng đỉnh cấp cao vừa diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận được sự đánh giá cao từ các tổ chức quốc tế, giới chuyên gia và truyền thông toàn cầu.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, sự kiện này kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ cho tiến trình phục hồi kinh tế thế giới, đồng thời mở ra những cơ hội kinh doanh bền vững trong tương lai.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/5, bà Julie Kozack, Giám đốc Bộ phận Truyền thông của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhấn mạnh: "Việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đối thoại ở cấp cao nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng." Bà cho biết bất kỳ động thái nào giúp giảm bớt căng thẳng thương mại và sự bất định đều mang lại tín hiệu tích cực không chỉ cho hai nước mà còn cho toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.

Đồng quan điểm, ông Tom Watkins, nguyên cố vấn Trung tâm Đổi mới Michigan-Trung Quốc, chỉ ra rằng dòng vốn đầu tư luôn tìm đến những thị trường có tính dự báo cao và sự ổn định. Do đó, các nhà lãnh đạo ở cả hai bên bờ Thái Bình Dương cần thiết lập một "sân chơi vững chắc" để thúc đẩy thịnh vượng và tăng trưởng trong môi trường hòa bình.

Ông Watkins khẳng định hai bên còn rất nhiều dư địa để hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực như kiểm soát an toàn trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển công nghệ xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dưới góc nhìn của giới chuyên gia châu Đại Dương, ông Bruce McLaughlin, Giám đốc điều hành Tập đoàn Tư vấn Sinogie tại Australia, lưu ý rằng sự ổn định toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào các thỏa thuận thương mại và đầu tư cởi mở, ổn định và dựa trên luật lệ. Quan hệ Trung-Mỹ không chỉ giới hạn ở trao đổi song phương mà còn chi phối trực tiếp đến niềm tin của thị trường thế giới, cũng như tính bền vững của các chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo ông McLaughlinh, hội nghị thượng đỉnh lần này có thể tạo ra cơ hội quý giá để các quốc gia và doanh nghiệp - bao gồm cả Australia, tăng cường hợp tác kinh tế và củng cố mạng lưới cung ứng, giảm thiểu chi phí phát sinh do sự đứt gãy hoặc trùng lặp chuỗi cung ứng trước đây.

Từ góc nhìn châu Phi, ông Mohamadi Compaore, nhà báo cấp cao kiêm Giám đốc xuất bản tờ La Diplomatique d'Abidjan (Bờ Biển Ngà), nhận định một khuôn khổ hợp tác cải tiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ giúp bình ổn thị trường hàng hóa quốc tế. Điều này mang lại lợi ích trực tiếp cho các nền kinh tế châu Phi vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu nguyên liệu thô, đồng thời mở ra thời cơ thu hút đầu tư vào hạ tầng, năng lượng, khai khoáng và chế tạo thông qua các mối quan hệ đối tác chiến lược mới.

Tại khu vực Đông Nam Á, ông Wilson Lee Flores, chuyên gia bình luận của tờ The Philippine Star của Philippines, đánh giá cao việc các cường quốc duy trì vị thế cạnh tranh lành mạnh về kinh tế nhưng hợp tác chiến lược để giữ vững hòa bình. Đối với các quốc gia đang phát triển như Philippines, mối quan hệ Trung-Mỹ ổn định sẽ làm giảm thiểu các rủi ro vĩ mô, thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), kích cầu du lịch, trao đổi giáo dục và hợp tác khoa học. Trạng thái hạ nhiệt căng thẳng giữa hai thực thể kinh tế lớn nhất hành tinh cũng sẽ tiếp sức cho các ngành sản xuất nội vùng, đặc biệt là công nghiệp bán dẫn, logistics và xuất khẩu nông sản.

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Trump kết thúc ngày 15/5, đánh dấu lần đầu tiên sau 9 năm một vị Tổng thống đương nhiệm của Mỹ đến Bắc Kinh. Đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai của ông Trump, sau chuyến thăm vào tháng 11/2017./.

