Giá vàng trong nước không biến động, giao dịch quanh mức 163,5 triệu đồng

Sáng nay (18/5), thị trường kim loại quý trong nước và tỷ giá đều không có biến động.

Tại thời điểm 10 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 160,5 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 163,5 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Mức giá này không có biến động so với chốt phiên trước.

Thị trường ghi nhận diễn biến tương tự ở phân khúc vàng nhẫn, Công ty Bảo Tín Minh Châu và Công ty Phú Quý cùng giao dịch quanh mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng đi ngang so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này đang dao động quanh ngưỡng 4.532 USD/ounce. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 144,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng/USD, không có biến động so với chốt phiên ngày 15/5.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng không có điều chỉnh. Trong đó, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.107-26.387 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.155-26.387 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.137-26.387 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.130-26.387 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

