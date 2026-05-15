Giá vàng trong nước giảm mạnh, SJC và nhẫn cùng giao dịch ở ngưỡng 164 triệu đồng

Sáng nay (15/5), thị trường kim loại quý trong nước giảm 1 triệu đồng/lượng, trong khi đó tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 161 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 164 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Mức giá này giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Thị trường ghi nhận diễn biến tương tự ở phân khúc vàng nhẫn, Công ty Bảo Tín Minh Châu và Công ty Phú Quý cùng giao dịch quanh mức 161-164 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này đang dao động quanh ngưỡng 4.619 USD/ounce, giảm khoảng 70 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 146,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,2 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng/USD, tăng 5 đồng so với chốt phiên ngày 14/5.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng. Trong đó, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.107-26.387 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.161-26.387 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.137-26.387 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.130-26.387 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

