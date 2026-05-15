Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng trong nước giảm mạnh, SJC và nhẫn cùng giao dịch ở ngưỡng 164 triệu đồng

Cùng xu hướng với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng 15/5 giảm, trong đó cả vàng nhẫn và SJC cùng xuống ngưỡng 161 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 164 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Hồng Kiều
Giá vàng sáng nay được niêm yết ở mức 161 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 164 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). (Ảnh: PV/Vietnam+)
Giá vàng sáng nay được niêm yết ở mức 161 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 164 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng nay (15/5), thị trường kim loại quý trong nước giảm 1 triệu đồng/lượng, trong khi đó tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 161 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 164 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Mức giá này giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Thị trường ghi nhận diễn biến tương tự ở phân khúc vàng nhẫn, Công ty Bảo Tín Minh Châu và Công ty Phú Quý cùng giao dịch quanh mức 161-164 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này đang dao động quanh ngưỡng 4.619 USD/ounce, giảm khoảng 70 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 146,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,2 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng/USD, tăng 5 đồng so với chốt phiên ngày 14/5.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng. Trong đó, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.107-26.387 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.161-26.387 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.137-26.387 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.130-26.387 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

(Vietnam+)
#Giá vàng trong nước giảm #Thị trường vàng quốc tế #Chênh lệch giá vàng nội-ngoại #Tỷ giá USD tăng nhẹ #Giá vàng SJC và vàng nhẫn #Ảnh hưởng tỷ giá trung tâm #Giá vàng và tỷ giá ngân hàng #Diễn biến thị trường kim loại quý #Ảnh hưởng giá vàng thế giới #Thị trường ngoại tệ Việt Nam
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Một số lợi ích của xăng sinh học E10

Một số lợi ích của xăng sinh học E10

PV OIL triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống kể từ ngày 15/5/2026; xăng sinh học E10 được kỳ vọng trở thành một giải pháp quan trọng giúp giảm phát thải và góp phần bảo vệ môi trường.