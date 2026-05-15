Giá vàng ngày 15/5: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Vào lúc 18 giờ 48 phút giờ GMT (1 giờ 48 phút sáng 15/5 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống còn 4.669,48 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 6/2026 cũng chốt phiên giảm 0,4%, xuống 4.685,30 USD/ounce.

Đồng USD tăng 0,3% trong phiên này, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo ông Grant, kết hợp với số liệu lạm phát cao công bố trong tuần này, việc đồng USD tăng giá không phải điều bất ngờ và điều đó đang gây sức ép lên thị trường vàng.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cảnh báo giá vàng có nguy cơ giảm mạnh nếu xung đột tại Trung Đông không được giải quyết. Ông cho rằng nguồn cung và tồn kho các sản phẩm năng lượng có thể bị thắt chặt, từ đó đẩy chi phí năng lượng và lạm phát tăng cao hơn nữa.

Dù vàng thường được xem là kênh trú ẩn trước lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lời này.

Tại Việt Nam, ngày 15/5, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 162,00-165,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 15/5:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: