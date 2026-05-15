Giá vàng thế giới giảm nhẹ do đà tăng của giá dầu và đồng USD

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên 14/5 do chịu áp lực từ đà tăng của giá dầu và đồng USD mạnh lên, sau khi xuất hiện thông tin về một vụ bắt giữ tàu và một vụ chìm tàu trên vùng biển gần Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong khi đó, giới đầu tư vẫn theo dõi sát cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Vào lúc 18 giờ 48 phút giờ GMT (1 giờ 48 phút sáng 15/5 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống còn 4.669,48 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 6/2026 cũng chốt phiên giảm 0,4%, xuống 4.685,30 USD/ounce.

Đồng USD tăng 0,3% trong phiên này, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Cùng ngày, một tàu chở hàng của Ấn Độ bị đánh chìm và một tàu khác bị bắt giữ ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong lúc con tàu này đang di chuyển về phía vùng biển Iran.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho rằng diễn biến mới tại eo biển Hormuz đang hỗ trợ giá dầu và tiếp tục củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Theo ông Grant, kết hợp với số liệu lạm phát cao công bố trong tuần này, việc đồng USD tăng giá không phải điều bất ngờ và điều đó đang gây sức ép lên thị trường vàng.

Công cụ FedWatch của CME Group đánh giá triển vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất hiện gần như đã biến mất, trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh kéo theo đà tăng của chỉ số giá tiêu dùng và giá sản xuất tại Mỹ trong tháng 4/2026.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cảnh báo giá vàng có nguy cơ giảm mạnh nếu xung đột tại Trung Đông không được giải quyết. Ông cho rằng nguồn cung và tồn kho các sản phẩm năng lượng có thể bị thắt chặt, từ đó đẩy chi phí năng lượng và lạm phát tăng cao hơn nữa.

Dù vàng thường được xem là kênh trú ẩn trước lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lời này.

Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ đang đạt tiến triển, nhưng cảnh báo bất đồng liên quan tới Đài Loan (Trung Quốc) có thể làm xấu đi quan hệ song phương. Ở diễn biến khác, Chính phủ Ấn Độ thông báo áp hạn ngạch nhập khẩu vàng ở mức 100 kg theo cơ chế cấp phép nhập khẩu trước.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm mạnh 4,1% xuống còn 84,36 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 3,3% xuống 2.066,75 USD/ounce, trong khi palladium mất 3,5%, còn 1.447,73 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cuối ngày 14/5, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 162,00-165,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

