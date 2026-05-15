Hàng không Hàn Quốc cắt giảm chuyến bay giá rẻ đến Đông Nam Á

Các hãng hàng không Hàn Quốc, đặc biệt là khối hàng không giá rẻ (LCC), đang đẩy mạnh cắt giảm các chuyến bay quốc tế tới Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh do tác động từ xung đột Trung Đông, kéo theo làn sóng khiếu nại của hành khách liên quan tới việc thay đổi và hủy chuyến bay.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ giới chức ngành hàng không Hàn Quốc hôm 15/5 cho biết từ tháng Tư đến nay, nhiều hãng hàng không nước này đã điều chỉnh giảm tần suất khai thác trên các tuyến đường ngắn nhằm tiết giảm chi phí nhiên liệu và chi phí vận hành.

Tổng số chuyến bay khứ hồi bị cắt giảm đã lên tới gần 1.000 chuyến kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát và con số này có thể còn tăng thêm khi một số hãng chưa hoàn tất kế hoạch bay cho tháng Sáu.

Các tuyến Đông Nam Á là khu vực chịu tác động lớn nhất do lợi nhuận thấp và nhu cầu sụt giảm trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Trong đó, các đường bay tới Việt Nam được cho là nằm trong nhóm ưu tiên cắt giảm do chi phí tiếp nhiên liệu tại đây tăng cao.

Hãng hàng không giá rẻ Jeju Air đã quyết định cắt giảm 187 chuyến bay khứ hồi trong hai tháng Năm và tháng Sáu, tương đương khoảng 4% tổng số chuyến bay quốc tế của hãng. Các hãng hàng không hiện chủ yếu áp dụng biện pháp giảm tần suất khai thác từ hàng ngày xuống cách ngày hoặc hủy một phần chuyến bay trong ngày, đồng thời bố trí các chuyến bay thay thế để hạn chế ảnh hưởng tới hành khách.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc cho biết hiện chưa có hãng hàng không nào giảm quá 20% số chuyến bay - ngưỡng có thể dẫn tới việc bị thu hồi quyền khai thác đường bay hoặc suất cất hạ cánh.

Tuy nhiên, giới chuyên gia trong ngành nhận định mức cắt giảm hiện nay không phải là nhỏ, bởi thông thường các hãng ít khi giảm chuyến sau khi kế hoạch khai thác đã được phê duyệt.

Việc cắt giảm chuyến bay đang làm gia tăng sự bất bình của người tiêu dùng. Theo Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc, số lượng khiếu nại liên quan đến thay đổi và hủy chuyến bay trong tháng Ba và tháng Tư năm nay lần lượt tăng 56,5% và 13,7% so với cùng kỳ các năm trước.

Dù vậy, hành khách hiện chủ yếu chỉ được hỗ trợ đổi chuyến, hoàn vé hoặc thay đổi lịch trình miễn phí một lần. Việc yêu cầu bồi thường riêng cho các chi phí phát sinh khác như lưu trú hoặc di chuyển bổ sung gặp nhiều khó khăn.

Trong khi các hãng hàng không cho rằng việc cắt giảm chuyến bay do giá nhiên liệu tăng mạnh là tình huống bất khả kháng liên quan đến chiến tranh, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc lại khẳng định đây không thuộc diện miễn trừ trách nhiệm. Theo Bộ này, nguyên nhân trực tiếp là chi phí vận hành gia tăng chứ không phải do nguồn cung nhiên liệu bị gián đoạn hoàn toàn.

Giới chức Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu các hãng bố trí chuyến bay thay thế gần nhất với khung giờ ban đầu của hành khách và đảm bảo quy trình hoàn tiền diễn ra thuận lợi. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đang xem xét các biện pháp hỗ trợ tạm thời cho ngành hàng không trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Trong một diễn biến liên quan, giới phân tích dự báo phụ phí nhiên liệu đối với các chuyến bay quốc tế có thể giảm từ tháng 6 tới nếu xu hướng giảm của giá dầu tiếp tục được duy trì. Điều này có thể góp phần hạ giá vé máy bay trong mùa du lịch hè năm nay.

Theo số liệu của ngành du lịch Hàn Quốc, doanh số bán vé máy bay qua hệ thống BSP của 30 công ty du lịch lớn trong tháng 4 chỉ đạt 445,7 tỷ won (khoảng 320 triệu USD), giảm 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu đi lại đang chững lại do lo ngại chi phí tăng cao./.

