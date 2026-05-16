Bắc Ninh đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 10% điện trong cao điểm nắng nóng

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, tỉnh phấn đấu tiết kiệm điện tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ. Riêng trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4, 5, 6, 7) thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% tổng sản lượng điện tiêu thụ.

Các cơ quan, công sở hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Toàn tỉnh thực hiện tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ đối với hệ thống chiếu sáng đô thị.

Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện (các tháng 4, 5, 6, 7).

Cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 500.000 kWh/năm trở lên thực hiện tiết kiệm ít nhất 3% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm hoặc 3% tổng điện năng tiêu thụ…

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh bắt buộc phải thiết lập, duy trì hệ thống quản lý năng lượng theo quy định tại Nghị định số 30/2026/NĐ-CP ngày 21/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; khuyến khích áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 50001.

Các doanh nghiệp từng bước đầu tư, hoàn thiện hệ thống đo đếm điện năng nội bộ tại các công đoạn tiêu thụ điện lớn để tự giám sát, cảnh báo lãng phí. Đồng thời, chủ động rà soát, bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn hoạt động vào giờ cao điểm; chủ động nghiên cứu giải pháp lắp đặt, tích hợp hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).

Các đơn vị quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh triển khai thay thế 100% hệ thống đèn chiếu sáng công cộng cũ bằng đèn LED hiệu suất cao; tích hợp trung tâm điều khiển thông minh (IoT) để áp dụng cơ chế giảm 50% công suất chiếu sáng từ 23h00 đêm hôm trước đến 4h00 sáng hôm sau trong năm.

Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại triển khai lắp đặt bộ hẹn giờ tự động, tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng biển quảng cáo, trang trí ngoài trời vào khung giờ cao điểm buổi tối (các tháng 4, 5, 6, 7) theo yêu cầu của cơ quan điện lực địa phương.

Tỉnh Bắc Ninh cũng khuyến khích các hộ gia đình ưu tiên mua sắm thiết bị điện có dán nhãn năng lượng mức hiệu suất cao; loại bỏ bóng đèn sợi đốt; chủ động lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) và hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời để chủ động nguồn cung cấp điện tại chỗ, giảm chi phí tiêu thụ điện năng…

Theo Công ty Điện lực Bắc Ninh, đơn vị đã tích cực triển khai công tác tiết kiệm điện trong 4 tháng đầu năm 2026.



Trong đó, Công ty đã triển khai tuyên truyền, hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026 đến các đơn vị trực thuộc và khách hàng sử dụng điện theo Kế hoạch số 1092/PCBN-KH ngày 11/3/2026. Một giờ tắt điện tiết kiệm được 13.250 kWh.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có sản lượng điện tiết kiệm khoảng 209 triệu kWh, đạt 5,28% so với điện thương phẩm. Công ty Điện lực Bắc Ninh phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đến khách hàng sử dụng điện; tổ chức in, cấp phát 3.900 tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện; tuyên truyền 2.296 lượt trên loa truyền thanh xã, phường; tư vấn trực tiếp cho 7.752 khách hàng.../.

