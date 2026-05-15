Brazil cáo buộc EU chặn nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi

Ngày 14/5, Chính phủ Brazil cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) đang triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc động vật từ nước này kể từ tháng Chín tới, chỉ ít ngày sau khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa khối Mercosur và EU chính thức có hiệu lực tạm thời.

Bộ Nông nghiệp Brazil cho biết rất bất ngờ trước quyết định của EU, đồng thời khẳng định nước này sẽ tìm cách đảo ngược động thái trên.

Theo truyền thông Brazil, phía EU cho biết chưa nhận được đầy đủ bằng chứng chứng minh các sản phẩm động vật từ Brazil và một số quốc gia khác không chứa các chất kháng khuẩn được sử dụng để kích thích tăng trưởng vật nuôi.

Theo Bộ Nông nghiệp Brazil, trưởng phái đoàn Brazil tại EU sẽ làm việc với các cơ quan chức năng của khối để yêu cầu giải thích về quyết định liên quan tới các sản phẩm chăn nuôi.

Động thái mới làm gia tăng căng thẳng xung quanh FTA giữa EU và Mercosur - thị trường xuyên Đại Tây Dương được ước tính trị giá khoảng 22.000 tỷ USD. Hiệp định hiện đang đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ nông dân châu Âu và các tổ chức môi trường, vốn lo ngại cạnh tranh không công bằng, sức ép giảm giá nông sản và nguy cơ hạ thấp các tiêu chuẩn môi trường.

Theo Hiệp hội các sản phẩm nguồn gốc động vật của Brazil, EU là thị trường tiêu thụ thịt bò lớn thứ 3 của nước này trong năm 2025, sau Mỹ và Trung Quốc.

FTA EU-Mercosur có hiệu lực từ ngày 1/5, sau khi được ký ngày 17/1 tại hội nghị của khối Mercosur gồm Brazil, Argentina, Paraguay và Uruguay. Tuy nhiên, văn kiện hiện đang bị xem xét tại Tòa án Công lý châu Âu sau khi một số nghị sỹ EU đệ đơn phản đối./.

Tổng thống Brazil ban hành thỏa thuận FTA MERCOSUR-EU Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ từng bước xóa bỏ hơn 90% dòng thuế quan: MERCOSUR sẽ loại bỏ 91% thuế đối với hàng hóa châu Âu, trong khi EU dỡ bỏ 92% thuế áp lên hàng hóa từ các nước Nam Mỹ.