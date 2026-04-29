Tổng thống Brazil ban hành thỏa thuận FTA MERCOSUR-EU

Ngày 28/4, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã ký một sắc lệnh ban hành thỏa thuận thương mại tự do (FTA) giữa khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Liên minh châu Âu (EU), đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc tạo ra một trong những khu vực thương mại lớn nhất thế giới.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lula cho biết thỏa thuận này là kết quả của một quá trình đàm phán dài và nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp định trong việc tăng cường chủ nghĩa đa phương.

Trước đó, thỏa thuận này đã được Quốc hội Brazil thông qua hồi đầu tháng 3 và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/5.

Trong giai đoạn đầu, thỏa thuận sẽ tập trung vào các điều khoản thương mại, bao gồm giảm thuế quan, mua sắm công và tạo thuận lợi thương mại.

Hiệp định MERCOSUR-EU được ký ngày 17/1 tại Asunción (Paraguay), sau hơn 25 năm đàm phán nhiều thăng trầm.

Văn kiện này dự kiến sẽ thiết lập khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với khoảng 700 triệu dân, chiếm gần 20% GDP toàn cầu.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ từng bước xóa bỏ hơn 90% dòng thuế quan: MERCOSUR sẽ loại bỏ 91% thuế đối với hàng hóa châu Âu, trong khi EU dỡ bỏ 92% thuế áp lên hàng hóa từ các nước Nam Mỹ, từ thịt bò, đường đến ô tô và máy móc.

Hiện khối MERCOSUR gồm Brazil, Argentina, Paraguay và Uruguay đều đã thông qua văn kiện.

Về phía EU, hiệp định cần được toàn bộ 27 quốc gia thành viên thông qua sau khi Nghị viện châu Âu tiến hành rà soát pháp lý bổ sung, trong bối cảnh vẫn còn những ý kiến trái chiều, đặc biệt từ một số nước có ngành nông nghiệp nhạy cảm./.

EU-Mercosur: Hội đồng EU thông qua cơ chế phòng vệ cho nông sản Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU khẳng định cam kết bảo vệ nông dân, giúp ngành nông nghiệp nội khối ứng phó nhanh chóng với các cú sốc thị trường đột ngột và sự gia tăng bất thường của hàng nhập khẩu.