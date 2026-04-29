Chứng khoán phiên cuối tháng Tư điều chỉnh sâu trước kỳ nghỉ lễ

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 ghi nhận diễn biến phân hóa khi áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index giảm điểm, trong khi HNX-Index vẫn duy trì sắc xanh nhờ một số mã dẫn dắt.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/4, VN-Index giảm 21,74 điểm xuống mức 1.854,1 điểm; HNX-Index tăng 1,22 điểm lên mức 250,66 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng nhẹ về bên mua với 376 mã tăng và 322 mã giảm. Trong rổ VN30, sắc xanh chiếm ưu thế với 13 mã tăng, 11 mã giảm và 6 mã tham chiếu.

Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước đó, với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN-Index đạt hơn 626 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 18.200 tỷ đồng; HNX-Index đạt hơn 57 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

Diễn biến phiên chiều không thuận lợi khi áp lực bán chiếm ưu thế, khiến VN-Index duy trì sắc đỏ đến cuối phiên dù lực cầu có nỗ lực nâng đỡ nhưng không đủ để đảo chiều xu hướng.

Về mức độ ảnh hưởng, VIC, VHM, TCB và VPB là những mã tác động tiêu cực nhất, lấy đi hơn 24,4 điểm của chỉ số. Ở chiều ngược lại, LPB, GAS, VRE và GVR hỗ trợ giúp chỉ số thu hẹp đà giảm.

Trái lại, HNX-Index duy trì diễn biến tích cực với sự dẫn dắt của các mã như PVS, KSF, PVI và CEO.Xét theo nhóm ngành, thị trường phân hóa rõ rệt. Ngành công nghệ thông tin và nhóm năng lượng - nguyên vật liệu ghi nhận sắc xanh chiếm ưu thế, trong khi bất động sản là nhóm gây áp lực lớn nhất thị trường.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.347 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại VIC, PC1, VHM và VCB. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 74 tỷ đồng, chủ yếu tại PVS, CEO, SHS và TNG.

Phiên giao dịch cuối cùng tháng Tư trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 ghi nhận trạng thái phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành.

Áp lực từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt bất động sản, khiến VN-Index điều chỉnh, trong khi dòng tiền vẫn duy trì ở một số cổ phiếu riêng lẻ. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HOSE, tạo áp lực ngắn hạn lên thị trường./.

VN-Index tăng mạnh gần 23 điểm: Thị trường 'xanh vỏ, đỏ lòng' Động lực chính của thị trường chứng khoán ngày 28/4 đến từ nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup với bộ ba VHM, VRE và VIC bứt phá mạnh, trong đó VHM và VRE tăng trần, còn VIC tăng hơn 6%.