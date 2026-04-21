Chứng khoán châu Á khởi sắc trước thềm đàm phán Mỹ-Iran

Ngày 21/4, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên nhờ kỳ vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột Mỹ-Iran và mở cửa lại eo biển chiến lược Hormuz.

Tâm lý tích cực lan tỏa bất chấp việc Iran vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tham dự bàn đàm phán hòa bình.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,9% lên 59.349,17 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,5% lên 26.487,48 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tăng 0,1% lên 4.085,08 điểm.

Sự lạc quan này đã thúc đẩy thị trường cổ phiếu châu Á khởi sắc. Đáng chú ý, thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng vọt 2,7%, thiết lập mức đỉnh lịch sử mới nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ. Các thị trường Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Singapore, Wellington, Mumbai và Bangkok đồng loạt ghi nhận sắc xanh.

Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần sắp hết hiệu lực, Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống JD Vance đã sẵn sàng tới Pakistan để tiến hành vòng đàm phán mới. Động thái này nhằm chấm dứt cuộc xung đột bùng phát từ ngày 28/2, vốn đã đẩy giá dầu thô tăng vọt và làm dấy lên lo ngại lạm phát toàn cầu.

Dự kiến, thỏa thuận ngừng bắn sẽ kết thúc vào tối 22/4 (theo giờ Mỹ). Dù vậy, lập trường của Iran vẫn là một ẩn số. Iran liên tục cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh thông qua hành động phong tỏa các cảng và bắt giữ tàu của nước này.

Ở một diễn biến khác, cổ phiếu các công ty quốc phòng Nhật Bản đồng loạt tăng mạnh sau khi Nhật Bản thông báo nới lỏng các quy định xuất khẩu vũ khí có từ nhiều thập kỷ trước, mở đường cho việc bán vũ khí sát thương ra nước ngoài.

Chính sách này nhằm đưa Nhật Bản tham gia thị trường vũ khí quốc tế, củng cố quốc phòng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngay lập tức, cổ phiếu các tập đoàn như Fujitsu tăng 2,4%, NEC tăng 3,7%, Mitsubishi Electric và Mitsubishi Heavy cũng ghi nhận mức tăng tích cực.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 3,63 điểm (0,30%) xuống 1.833,48 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 4,06 điểm (1,58%) xuống 253,27 điểm./.

