Toàn cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần đặt phát triển văn hóa-xã hội và xây dựng con người Hà Tĩnh ở vị trí nền tảng, động lực nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững; quan tâm vùng khó khăn...

Chiều 21/4, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh; các chủ trương, nghị quyết chiến lược của Trung ương và định hướng nhiệm vụ chiến lược phát triển tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Hà Tĩnh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, năng lượng sạch; đồng thời phát triển các động lực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển; đẩy mạnh dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt là logistics để trở thành đầu mối giao thương khu vực; tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp theo hướng liêm chính, kiến tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy nhanh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần đặt phát triển văn hóa-xã hội và xây dựng con người Hà Tĩnh ở vị trí nền tảng, động lực nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững; quan tâm vùng khó khăn, biên giới; chăm lo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ môi trường ổn định, an toàn cho phát triển. Đối với khu vực biên giới, cần đặc biệt chú trọng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền gắn với phát triển kinh tế-xã hội; mở rộng đối ngoại, tăng cường hợp tác với các địa phương nước bạn Lào, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát huy tinh thần “tiếng trống Xô Viết Nghệ Tĩnh,” vươn lên phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của cả nước./.

