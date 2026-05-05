Đại hội Mặt trận lần thứ XI: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giai đoạn mới

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2026-2031) đã có những điểm mới khi lần đầu tiên đưa nội dung chuyển đổi số vào chương trình hành động chính thức .

Bước đột phá từ “Mặt trận số”

Theo thông tin từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đơn vị này đã xây dựng Đề án Chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 và Chiến lược dữ liệu Mặt trận .

Hệ thống đã được phủ sóng toàn diện với hơn 50.000 tài khoản từ cấp Trung ương đến cấp xã, tạo nên một mạch máu thông tin xuyên suốt . Điểm sáng nổi bật là nền tảng “Mặt trận số” với các công cụ hiện đại như trợ lý ảo AI và hệ thống tiếp nhận phản ánh kiến nghị của nhân dân online 24/7 . Điều này cho phép Mặt trận lắng nghe dân mọi lúc, mọi nơi, làm cho dân tin và dân đồng hành .

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2026-2031, chuyển đổi số sẽ tập trung vào ba trụ cột: Nhận thức số, Nền tảng số và Dữ liệu số . Mặt trận Tổ quốc không chỉ dừng lại ở việc số hóa quy trình nghiệp vụ mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn là xây dựng “Bản đồ tương tác dân sinh.”

Đây là hệ thống cơ sở dữ liệu về tiếng dân nguyện gắn liền với thông tin địa lý, giúp mô phỏng nhu cầu và dự báo các rủi ro thiên tai, bão lũ của nhân dân ở từng vùng miền . Thông qua đó, khả năng ứng phó và tổ chức cứu trợ của Mặt trận sẽ nhanh chóng và chính xác hơn.

Bên cạnh đó, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp nhằm phổ cập kỹ năng công nghệ cho cán bộ và nhân dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi .

Mặc dù vẫn còn những thách thức về hạ tầng tại cấp cơ sở hay tâm lý e ngại của một bộ phận cán bộ, nhưng với sự chỉ đạo sát sao và tinh thần quyết tâm, chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ giúp công tác Mặt trận thực sự “gần dân, sát dân,” nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới .

Tăng cường trí tuệ, mở rộng khối đại đoàn kết

Bên cạnh việc chú trọng vào chuyển đổi số trong công tác Mặt trận, cơ cấu nhân sự cũng đổi mới theo hướng tăng cường trí tuệ và tính đại diện trong kỷ nguyên mới với mục tiêu xây dựng Ủy ban Trung ương khóa mới trở thành trung tâm của khối đại đoàn kết, có tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện vượt trội.

Theo bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mặc dù số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương dự kiến không tăng so với khóa X, nhưng cơ cấu thành phần đã có sự thay đổi mạnh mẽ khi tăng thêm 21 vị trí dành cho các nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế . Trong đó, dự kiến bổ sung thêm 15 vị là các chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực then chốt như khoa học kỹ thuật, pháp luật, y tế và an ninh quốc phòng .

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Việc gia tăng tỷ lệ các thành viên có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ, Phó Giáo sư và Giáo sư không chỉ là sự thay đổi về con số, mà còn là cam kết nâng cao hàm lượng trí tuệ trong từng quyết sách của Mặt trận .

Song song với việc tăng cường trí tuệ, tính đại diện và dân chủ cũng được mở rộng rõ rệt để Mặt trận thực sự là hình ảnh thu nhỏ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc . Tỷ lệ người ngoài Đảng dự kiến sẽ đạt khoảng 50,6%, tăng nhẹ so với nhiệm kỳ trước, khẳng định tính đa dạng và rộng rãi của tổ chức liên minh chính trị này .

Đặc biệt, cơ cấu khóa mới chú trọng thêm các thành phần kinh tế ở địa bàn trọng điểm, các doanh nghiệp tư nhân trực tiếp sản xuất, cùng với việc dự kiến kết nạp thêm 12 tổ chức thành viên mới là các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ .

Một điểm sáng khác nằm ở tinh thần tự giác và liên thông trong công tác cán bộ . Nhiều Ủy viên đương nhiệm đã chủ động xin không tái cử do điều kiện sức khỏe hoặc cảm thấy lĩnh vực chuyên môn hiện tại không còn phù hợp, tạo dư địa quý báu cho những nhân tố trẻ, năng động tham gia đóng góp . Việc sắp xếp bộ máy tinh gọn (giảm từ 111 đầu mối cấp vụ xuống còn 62) cũng giúp đội ngũ cán bộ chuyên trách trở nên chuyên nghiệp và linh hoạt hơn .

Với sự chuẩn bị công phu, nhân sự khóa XI được kỳ vọng sẽ là lực lượng nòng cốt hiện thực hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong kỷ nguyên mới ./.

