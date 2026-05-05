Công bố quyết định chuẩn y Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu

Sáng 5/5, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu Lê Thị Hường đã công bố Quyết định số 144-QĐNS/TW, ngày 24/4/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, công bố Quyết định số 386-QĐ/TU, ngày 28/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về việc điều động cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu quyết định đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thôi giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; điều động đến nhận nhiệm vụ tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy từ ngày 1/5/2026.

Công bố Quyết định số 388-QĐ/TU, ngày 28/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về việc điều động, bổ nhiệm và giao quyền Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Sùng A Nủ, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/5/2026; đồng thời giao quyền Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đối với đồng chí Sùng A Nủ kể từ ngày 1/5/2026 đến khi kiện toàn chức danh Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định, việc giao nhiệm vụ, trọng trách mới cho các đồng chí Lò Văn Cương và Sùng A Nủ thể hiện sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với thế hệ cán bộ người địa phương, am hiểu địa bàn, có kinh nghiệm công tác thực tiễn tại cơ sở.

Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy kỳ vọng các đồng chí tiếp tục phát huy tốt năng lực, trí tuệ và bản lĩnh, cùng Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm tiếp tục nỗ lực phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, bám sát chủ trương của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, tập trung tiếp cận công việc, cùng các đồng chí trong tập thể lãnh đạo cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu Lò Văn Cương trân trọng cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ.

Trên cương vị mới, các đồng chí hứa sẽ không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật Đảng; nỗ lực phấn đấu cao nhất, đoàn kết, thống nhất nội bộ, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao./.

