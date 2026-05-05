Tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao hiệu quả giám sát

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phát động phong trào thi đua năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031; trao các quyết định khen thưởng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Độc lập Hạng ba tặng 3 tập thể: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024), Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024) đã có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng 2 tập thể là: Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021-2025.

Tại Hội nghị, 2 tập thể và 21 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2025 nói riêng và cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV nói chung cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, xem xét thông qua số lượng các luật, nghị quyết nhiều nhất từ trước đến nay. Quốc hội đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của từng cơ quan, đơn vị và các cá nhân, tập thể được khen thưởng hôm nay.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI rất nặng nề với việc triển khai Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và thực hiện chương trình giám sát của cả nhiệm kỳ dự kiến sẽ được Bộ Chính trị thông qua trong thời gian tới. Cùng với đó là thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đây cũng là nhiệm kỳ phải tăng trưởng hai con số để thực hiện hai mục tiêu 100 năm (năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta là nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao).

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, Quốc hội phải có những quyết sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát động Phong trào thi đua năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội đề nghị năm 2026, Quốc hội tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng xây dựng lập pháp để thực hiện được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các chủ trương, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nâng cao hiệu quả giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hướng sâu sát, thực chất, kiến tạo để phát triển; tăng cường chất vấn, giải trình, nâng cao hiệu quả giám sát việc thực hiện pháp luật.

Lưu ý thời gian tới phải thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ phải bảo đảm thời gian gửi tài liệu cho các đại biểu Quốc hội nghiên cứu; các Bộ trưởng, trưởng ngành, thành viên Chính phủ tham dự đầy đủ các phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội phải đi sâu giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quốc hội số, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới cách làm việc bảo đảm hiệu quả, chất lượng cao nhất; thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia một cách bài bản.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải tối ưu hóa hạ tầng dữ liệu công nghệ thông tin để tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động lập pháp, giám sát và điều hành.

Cho rằng con người là yếu tố quyết định, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ phải xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, vừa hồng, vừa chuyên; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất, phối hợp chân thành, ứng xử văn minh, công sở văn hóa.

Muốn làm được việc này, theo Chủ tịch Quốc hội, lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên phải vững vàng; kỷ cương, kỷ luật phải nghiêm minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nêu rõ nhiệm vụ của năm 2026 hết sức nặng nề trong đó có việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội đề nghị từng cá nhân, từng tập thể thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Quốc hội.

Trước đó, báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho biết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026), công tác thi đua, khen thưởng được triển khai bám sát các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từng bước gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, góp phần thúc đẩy hoàn thành khối lượng lớn công việc của nhiệm kỳ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng được quan tâm, đẩy mạnh. Các phong trào thi đua được tổ chức gắn trực tiếp với nhiệm vụ chính trị hằng năm và theo chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đổi mới tổ chức bộ máy và chuyển đổi số.

Công tác khen thưởng được thực hiện cơ bản kịp thời, đúng quy định, có đổi mới theo hướng thiết thực, chú trọng khen thưởng cá nhân trực tiếp, các điển hình tiên tiến.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác thi đua, khen thưởng bước đầu đạt kết quả tích cực; từng bước hình thành cơ sở dữ liệu, nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Nhiệm kỳ 2026-2031, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được xác định là động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quốc hội, gắn với yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trọng tâm là chuyển từ thi đua mang tính phong trào sang thi đua gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, lấy hiệu quả làm thước đo; qua đó nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Về mục tiêu, phấn đấu bảo đảm 100% cơ quan của Quốc hội triển khai phong trào thi đua thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị và có tiêu chí đánh giá cụ thể; tăng số lượng điển hình tiên tiến được phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng; từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu số hóa về thi đua, khen thưởng, bảo đảm 100% hồ sơ khen thưởng được xử lý trên môi trường điện tử; nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; đồng thời bảo đảm đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng số./.

