Chính phủ chỉ đạo và hoàn thành nhiều việc quan trọng trong thời gian rất ngắn

Chính phủ nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện thủ tục hành chính và đẩy mạnh đầu tư công.

Ngay sau khi được Quốc hội bầu, phê chuẩn, Chính phủ đã bắt tay ngay vào công việc theo hướng quyết tâm chính trị cao kết hợp với các giải pháp cụ thể; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, liên tục trong quản lý, điều hành; tạo khí thế mới, quyết tâm mới, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Nổi bật là việc chỉ đạo và hoàn thành một số công việc quan trọng, cấp bách trong thời gian rất ngắn sau:

(1) Chỉ đạo quyết liệt triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội. Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận 18-KL/TW của Trung ương.

(2) Tổ chức làm việc với 13/17 bộ, cơ quan để xử lý, giải quyết các vấn đề lớn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và trong tuần này sẽ tiếp tục làm việc với 4 bộ còn lại.

(3) Quyết liệt chỉ đạo và đã ban hành 8 Nghị quyết về cắt giảm tiếp 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết; cắt giảm 50% thời gian thực hiện, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp cho địa phương.

(4) Chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026; thực hiện quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả.

(5) Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Khẩn trương hoàn thiện Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, triển khai ngay một số nhiệm vụ công nghệ chiến lược trọng tâm gắn với bài toán lớn quốc gia.

(6) Trình Quốc hội ban hành ngay tại Kỳ họp thứ nhất Nghị quyết số 29 tạo cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc cho các dự án vi phạm liên quan đất đai và thông qua nhiều luật liên quan đến các loại thuế.

(7) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, từng bước khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản thực thi pháp luật.

(8) Sử dụng hiệu quả các công cụ điều hành, bảo đảm an ninh năng lượng (điện, xăng dầu); điều tiết thị trường, giảm mặt bằng lãi suất huy động, lãi suất cho vay.../.

