Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Sri Lanka

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7-8/5.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Nam Á đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka kiêm nhiệm Maldives Trịnh Thị Tâm về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

- Xin Đại sứ đánh giá khái quát chặng đường phát triển quan hệ Việt Nam-Sri Lanka kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/7/1970, trong đó đâu là những thành tựu nổi bật, những thuận lợi và thách thức còn tồn tại, cũng như các định hướng và giải pháp mà hai bên đang thúc đẩy nhằm đưa quan hệ song phương phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới?

Đại sứ Trịnh Thị Tâm: Trong suốt 56 năm kể từ khi Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21/7/1970, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Điểm nổi bật là sự tin cậy chính trị cao và ổn định hiếm có. Sri Lanka là một trong những đối tác Nam Á sớm thiết lập quan hệ với Việt Nam, tích cực ủng hộ Việt Nam trong nhiều giai đoạn lịch sử cam go. Hai nước luôn duy trì trao đổi đoàn các cấp, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt trong khuôn khổ Liên hợp quốc, các cơ chế hợp tác Nam-Nam và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF); chia sẻ nhiều giá trị về hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đây là những nền tảng quan trọng tạo đà cho hợp tác thực chất trên các lĩnh vực khác.

Về kinh tế, thương mại song phương tuy quy mô còn khiêm tốn nhưng duy trì đà tăng trưởng ổn định, với cơ cấu bổ trợ lẫn nhau. Kim ngạch thương mại hai chiều những năm gần đây đạt khoảng 300-400 triệu USD; hai nước đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch lên 1 tỷ USD trong thời gian tới, thể hiện quyết tâm chính trị cao. Cơ cấu thương mại mang tính bổ trợ lẫn nhau, không cạnh tranh trực tiếp: Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là điện tử, dệt may, nguyên liệu công nghiệp; trong khi Sri Lanka có thế mạnh về chè, cao su, sợi và sản phẩm nông nghiệp. Đây là nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác theo chiều sâu chuỗi cung ứng.

Các lĩnh vực khác như nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, văn hóa, du lịch, tôn giáo và giao lưu nhân dân cũng ghi nhận nhiều bước tiến tích cực do hai nước có nhiều nét tương đồng về địa lý, lịch sử và văn hóa. Riêng trong năm 2025 đã có hơn 14.000 lượt người Sri Lanka sang Việt Nam du lịch, tìm hiểu cơ hội kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quan hệ hai nước cũng đối mặt với một số khó khăn như khoảng cách địa lý, hạn chế về kết nối logistics và vận tải, quy mô thị trường còn nhỏ, cũng như những biến động kinh tế toàn cầu đang ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư.

Trước thực tế đó, hai bên đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy quan hệ, trong đó có tăng cường trao đổi, xác định mục tiêu, định hướng thông qua các đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả, linh hoạt các cơ chế hợp tác và văn kiện đã ký kết; thúc đẩy các biện pháp xúc tiến đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp theo hình thức sáng tạo, phù hợp với tình hình; tìm tòi cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, kinh tế biển...

Có thể nói, quan hệ Việt Nam-Sri Lanka hiện đã vượt qua giai đoạn “hữu nghị truyền thống” để bước sang giai đoạn hợp tác phát triển thực chất với nhiều dư địa cần khai thác. Với nền tảng vững chắc và quyết tâm chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, cùng sự bổ trợ tự nhiên giữa hai nền kinh tế, quan hệ Việt Nam-Sri Lanka đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn và mang tầm chiến lược lâu dài.

- Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka cũng như những kết quả kỳ vọng từ chuyến thăm này đối với quan hệ song phương?

Đại sứ Trịnh Thị Tâm: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka mang ý nghĩa chiến lược và định hướng dài hạn, trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao và đang đứng trước yêu cầu nâng tầm hợp tác trong bối cảnh tình hình mới.

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Sri Lanka - một đối tác hữu nghị truyền thống tại khu vực Nam Á. Đây cũng là dịp để hai bên đánh giá toàn diện quan hệ hợp tác sau hơn 5 thập kỷ hình thành và phát triển, đồng thời xác định các phương hướng và biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ lên tầm cao mới.

Diễn ra trong bối cảnh cả hai nền kinh tế đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng và sâu sắc, bên cạnh tăng cường tin cậy chính trị, chuyến thăm sẽ là cơ hội để hai bên thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, công nghệ cao, thủy sản, giáo dục-đào tạo, du lịch, logistics; ký kết hoặc thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác mới.

Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo ra xung lực và khuôn khổ hợp tác mới cho quan hệ hai nước; mang lại các đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, hàng không, logistics... thông qua các thỏa thuận hợp tác cụ thể; đồng thời mở ra những hướng đi mới, đặc biệt là kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi năng lượng, phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn tới.

- Theo Đại sứ, Việt Nam dự kiến thúc đẩy những định hướng lớn nào trong thời gian tới nhằm tiếp tục tăng cường, làm sâu sắc hơn và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác với Sri Lanka?

Đại sứ Trịnh Thị Tâm: Trong thời gian tới, Việt Nam dự kiến tập trung thúc đẩy một số định hướng lớn nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với Sri Lanka.

Trước hết là tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn nền tảng chính trị-ngoại giao tốt đẹp sẵn có thông qua duy trì trao đổi đoàn các cấp trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; tăng cường tham vấn chính sách và phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc và hợp tác Nam-Nam.

Hai là đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại theo hướng thực chất và bền vững, xác định cần chuyển từ “tiềm năng” sang “kết quả cụ thể.” Theo đó, hai bên cần thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, đa dạng hóa mặt hàng xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại song phương, có thể thông qua việc đàm phán, ký kết một thỏa thuận ưu đãi thương mại hoặc tự do thương mại, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 1 tỷ USD; thúc đẩy đầu tư hai chiều, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến, nông nghiệp và logistics; tăng cường kết nối chuỗi cung ứng khu vực, tận dụng vị trí của Sri Lanka trên tuyến hàng hải quốc tế.

Ba là thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng, tư pháp trên cơ sở các cơ chế và văn kiện hợp tác đã ký kết; mở rộng hợp tác an ninh hàng hải, an ninh mạng, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bốn là mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng mới như chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững, kinh tế biển và logistics.

Năm là tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa và giáo dục bằng các hình thức đa dạng và sáng tạo, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước.

Với những định hướng đó, Việt Nam mong muốn và tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Sri Lanka sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

