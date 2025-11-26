Việt Nam–Sri Lanka mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng và ưu tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 25/11, tại Colombo, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đã gặp Tiến sỹ Dammika Patabendi, Bộ trưởng Môi trường Sri Lanka, đồng thời là Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Sri Lanka–Việt Nam, nhằm trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ song phương, hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Patabendi đã thăm hỏi về tình hình bão lụt tại Việt Nam, bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông với người dân các địa phương bị ảnh hưởng; đồng thời cho biết Sri Lanka cũng đang khắc phục các hậu quả của vụ sạt lở đất do mưa lớn nhiều ngày tại tỉnh Miền Trung.

Bộ trưởng Patabendi cũng quan tâm tìm hiểu công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; các ưu tiên, mục tiêu lớn của Việt Nam trong thời gian tới; đồng thời bày tỏ ngưỡng mộ trước sự phát triển kinh tế nhanh chóng, mạnh mẽ của Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Trịnh Thị Tâm nhắc lại chuyến thăm Sri Lanka của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải hồi tháng 3/2025, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và hết sức chu đáo của Quốc hội và Chính phủ Sri Lanka; cho rằng chuyến thăm đã tạo xung lực quan trọng cho hợp tác nghị viện và góp phần gắn kết hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Đại sứ đánh giá cao sự phối hợp tích cực của Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam kể từ khi thành lập tháng 3/2025, nhất là trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka.

Đại sứ Trịnh Thị Tâm cũng nhắc tới chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và tham dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc do Việt Nam tổ chức tháng 5/2025 của Tổng thống Sri Lanka Dissanayake, trong đó, hai bên đã ra Tuyên bố chung tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác nghị viện, môi trường, giao lưu nhân dân, cùng với các lĩnh vực ưu tiên khác như thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, văn hóa…

Kể từ sau chuyến thăm, nhiều kết quả quan trọng đã được ghi nhận, trong đó có việc thúc đẩy các chuyến thăm, gần đây nhất là Thứ trưởng Bộ Kinh tế số Sri Lanka sang dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tháng 10/2025, và triển khai các cơ chế hợp tác song phương, với việc hai bên sẽ tiến hành Kỳ họp lần thứ 3 Tiểu ban hỗn hợp Thương mại vào tháng 12 tới; lượng khách du lịch hai nước thăm lẫn nhau cũng đang gia tăng tích cực, trong 10 tháng đầu năm 2025, khoảng 3.000 người Việt Nam đã đến Sri Lanka; hai bên đang tích cực trao đổi, thúc đẩy việc sớm mở đường bay thẳng trong năm 2026; vừa qua 10 sinh viên Sri Lanka đầu tiên đã được nhận học bổng toàn phần tại các trường đại học lớn của Việt Nam, theo học các chương trình bằng tiếng Việt.

Về hợp tác chuyên ngành, Đại sứ Trịnh Thị Tâm đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực môi trường, nhất là quản lý rác thải, bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh….; đề xuất hai bên cân nhắc thiết lập các khuôn khổ hợp tác trong lĩnh vực này.

Đại sứ cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác nghị viện, mời Chủ tịch và Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Bộ trưởng Dammika Patabendi hoan nghênh các đề xuất của Đại sứ Trịnh Thị Tâm, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và Sri Lanka mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp lợi ích chung; ủng hộ hai bên ký Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác trong lĩnh vực môi trường.

Bộ trưởng cũng cho biết sẽ tham dự Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường (UNEA) tại Kenya trong tháng 12 tới, trong đó Sri Lanka sẽ đề xuất một Nghị quyết về vai trò của Thanh thiếu niên đối với môi trường, mong muốn Việt Nam ủng hộ sáng kiến này của Sri Lanka, đồng thời mong muốn có cuộc gặp song phương với lãnh đạo Việt Nam tham dự hội nghị này.

Với cương vị Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam, Bộ trưởng khẳng định cam kết Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị sẽ đồng hành với Đại sứ quán trong các hoạt động năm 2026, trong đó có hoạt động kỷ niệm 15 năm mở lại Đại sứ quán tại Colombo và phát triển khu di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Công cộng Colombo, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các chương trình trao đổi giữa Quốc hội hai nước.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các nội dung đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

