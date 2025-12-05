Chính trị

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Tại Quyết định số 2656, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm cho ông Lữ Quang Ngời. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)
Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm cho ông Lữ Quang Ngời. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Ngày 5/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại Quyết định số 2656/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lữ Quang Ngời sinh năm 1972, quê quán huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp); trình độ Cao cấp lý luận Chính trị; trình độ chuyên môn là cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sỹ ngành Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước và Tiến sỹ ngành Chính trị học.

Ông từng đảm nhận các chức vụ như: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Bí thư Huyện ủy Tam Bình; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long; Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, tại Quyết định số 2657/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thành Ngại.

Ông Phạm Thành Ngại sinh năm 1971, quê ở tỉnh Cà Mau; trình độ Thạc sỹ Luật kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận Chính trị-Hành chính, Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp.

Ông từng đảm nhận các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Năm Căn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau (mới).

Ngày 17/11/2025, tại Tỉnh ủy Đồng Tháp, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp để giới thiệu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lữ Quang Ngời Cà Mau
