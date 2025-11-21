Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại Quyết định số 2557/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Hoàng Nguyên Dinh sinh năm 1980, quê quán thành phố Huế; trình độ cử nhân luật, thạc sỹ xây dựng cầu đường và cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất, ông Hoàng Nguyên Dinh có nhiều năm gắn bó với ngành Giao thông của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, từng giữ các chức vụ như: Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình giao thông tỉnh; Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.

Tại Quyết định số 2558/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Công Vinh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Công Vinh sinh năm 1972, quê quán Bà Rịa-Vũng Tàu cũ (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), có trình độ cử nhân luật và cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh mới sau sắp xếp, ông Nguyễn Công Vinh có thời gian dài làm việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, từng kinh qua nhiều vị trí: Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân huyện, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức cũ; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. Sau hợp nhất, ông Nguyễn Công Vinh giữ vị trí Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Quyết định số 2560/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Trần Văn Bảy sinh năm 1971, quê quán Đồng Nai, có trình độ thạc sỹ luật và cao cấp lý luận chính trị. Ông từng công tác tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó giữ nhiều vị trí chủ chốt tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh (Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Phó Giám đốc Sở).

Từ năm 2017, ông Trần Văn Bảy đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 9; năm 2021 được điều động làm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường; đến tháng 6/2024 được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hợp nhất, ông Trần Văn Bảy tiếp tục giữ chức Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh mới.

Đồng thời, tại Quyết định số 2552/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thọ.

Các Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

