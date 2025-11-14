Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố

Trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề), sáng 14/11, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã thống nhất, bỏ phiếu bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo cấp chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Với tỷ lệ phiếu bầu cao, ông Nguyễn Công Vinh, ông Hoàng Nguyên Dinh và ông Trần Văn Bảy đã được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Công Vinh, sinh năm 1972, quê tại Bà Rịa-Vũng Tàu cũ (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), có trình độ Cử nhân Luật và Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh mới sau sắp xếp, ông Nguyễn Công Vinh có thời gian dài làm việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, từng kinh qua nhiều vị trí: Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân huyện, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức cũ; Tỉnh ủy viên , Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ; sau hợp nhất, ông giữ vị trí Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, sinh năm 1980, quê tại Thừa Thiên-Huế trước đây (nay là thành phố Huế); trình độ Cử nhân Luật, Thạc sỹ xây dựng cầu đường và Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất, ông Hoàng Nguyên Dinh có nhiều năm gắn bó với ngành Giao thông của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, từng giữ các chức vụ quan trọng như Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh; Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ.

Với kinh nghiệm chuyên môn sâu, ông Hoàng Nguyên Dinh được đánh giá có đóng góp hiệu quả vào lĩnh vực quản lý phát triển hạ tầng của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Trần Văn Bảy, sinh năm 1971, quê Đồng Nai, có trình độ Thạc sỹ Luật và Cao cấp Lý luận chính trị. Ông từng công tác tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó giữ nhiều vị trí chủ chốt tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có chức: Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp và Phó Giám đốc Sở. Từ năm 2017, ông Trần Văn Bảy đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 9; năm 2021 được điều động làm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường; đến tháng 6/2024 được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh chúc mừng các tân lãnh đạo của thành phố. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Sau hợp nhất, ông Trần Văn Bảy tiếp tục giữ chức Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh mới. Với kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực pháp lý, thanh tra và quản lý đô thị, ông được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm tốt vai trò lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Thọ đã được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Hội đồng Nhân dân Thành phố thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đối với ông Nguyễn Văn Thọ.

Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã bỏ phiếu bầu 3 đồng chí vào Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố gồm ông Nguyễn Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố; ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố và ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố./.

Tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh Tại kỳ họp này, đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, bao quát nhiều lĩnh vực trọng yếu như an sinh xã hội, giáo dục, y tế, môi trường,