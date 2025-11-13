Thành phố Hồ Chí Minh: Phát huy vai trò cầu nối "ý Đảng-lòng dân"

Sáng 13/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Trung ương nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội về Đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Ban Chỉ đạo) làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về công tác triển khai nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đồng chủ trì buổi làm việc.

Đoàn công tác đã nghe đại diện Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về việc nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; hướng dẫn tổ chức công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; ý kiến nhân dân, dư luận xã hội về triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Lê Quốc Phong (phải), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Theo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, qua nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội thời gian trước, trong và sau Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhìn chung tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng, đồng thuận và phấn khởi.

Đối với việc tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, chỉ sau 3 tuần tính từ ngày 15/10, Thành phố đã triển khai 8.295 hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân với 17.584 ý kiến góp ý; 36.619 người góp ý thông qua ứng dụng qua VNeID và 1.963 ý kiến góp ý bằng văn bản.

Hầu hết các ý kiến đều đồng tình, nhất trí cao với dự thảo văn kiện; đánh giá các dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, bố cục hợp lý, từ ngữ dễ hiểu, văn phong ngắn gọn, cách diễn đạt cô đọng, súc tích.

Nội dung văn kiện có tính lý luận và thực tiễn cao, đánh giá bao quát, đầy đủ, thực chất các lĩnh vực, thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan, phản ánh đúng thực tiễn của đất nước và bối cảnh quốc tế hiện nay; thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân...

Đánh giá tình hình nhân dân và dư luận xã hội về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp sau thời gian vận hành, Thành phố đã tổ chức khảo sát trực tuyến từ ngày 22-25/10, thu hút 97.421 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

Kết quả, người dân ghi nhận mô hình mới giúp bộ máy tinh gọn hơn (66%); 31,6% "rất tin tưởng," 50,8% "tin tưởng" vào khả năng điều hành và phục vụ của mô hình này sau thời gian vận hành.

Có 45,4% người dân bày tỏ "phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo và điều hành của chính quyền các cấp."

Ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong việc triển khai đồng bộ khối lượng lớn công việc trên các lĩnh vực công tác và đạt nhiều kết quả trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Thành ủy và hệ thống chính trị của Thành phố đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong việc kết nối ý Đảng-lòng dân, là cầu nối thông tin hai chiều, vừa là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Ghi nhận các ý kiến tâm huyết của các đại biểu tham dự buổi làm việc, ông Phạm Tất Thắng đề nghị, để nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thực tiễn công tác nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội, thời gian tới, cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân được tiếp cận đầy đủ, có căn cứ, cơ sở khi tham gia đóng góp ý kiến.

Dịp này, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Đoàn công tác về tình hình nhân dân và dư luận xã hội về việc tổ chức, triển khai các nghị quyết đột phá đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới; công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dư luận xã hội trong tình hình mới; hoạt động triển khai công tác nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội trên địa bàn phường Bến Thành./.