Không thể xuyên tạc việc góp ý các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Ngay từ khi dự thảo được công bố trên báo chí và trên các phương tiện để lấy ý kiến nhân dân, Chantroimoi Media, Viettan, một số đối tượng phản động đưa ra những luận điệu suy diễn, thông tin méo mó.

Trong 1 tháng lấy ý kiến toàn dân góp ý các dự thảo văn kiện trình Đ ại hội lần thứ XIV của Đảng, bên cạnh sự đóng góp tâm huyết tích cực từ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thì các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong và các phần tử chống đối cũng liên tục tung ra những luận điệu xuyên tạc nhằm làm sai lệch bản chất của dự thảo các văn kiện, làm suy giảm lòng tin của nhân dân, phá hoại Đại hội XIV của Đảng.

Ngay từ khi dự thảo được công bố trên báo chí và trên các phương tiện để lấy ý kiến nhân dân, Chantroimoi Media, Viettan, một số đối tượng phản động đưa ra những luận điệu suy diễn, thông tin méo mó, sai lệch về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Thủ đoạn quen thuộc của chúng vẫn là tung “hỏa mù”, hạ thấp, phủ nhận những điểm mới trong nội dung các văn kiện.

Chúng bôi nhọ dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV chỉ là “những vấn đề sáo rỗng, giáo điều”! quy kết “văn kiện chỉ ca ngợi thành tích”, không chỉ ra và nhìn nhận hạn chế; việc “xin góp ý từ nhân dân” là “mị dân”, là hình thức dân chủ giả hiệu, không phải là thực chất. Nhưng thực tế đã hoàn toàn phủ nhận những luận điệu này./.