Xem trực tiếp đoàn Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33 ngày 11/12

Trong ngày thi đấu hôm nay (11/12), các vận động viên sẽ tham gia nhiều môn thế mạnh để cạnh tranh huy chương Vàng, như điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, đua thuyền, taekwondo, Karata...

Điền kinh hứa hẹn sẽ tiếp tục giành huy chương Vàng trong ngày hôm nay. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Điền kinh hứa hẹn sẽ tiếp tục giành huy chương Vàng trong ngày hôm nay. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Sau màn khởi đầu thành công, đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng sẽ gặt hái thêm nhiều thành tích ấn tượng trong ngày thi đấu thứ 2 tại SEA Games 33.

Tâm điểm hôm nay sẽ dồn về sân Suphachalasai, nơi sẽ diễn ra cuộc tranh tài của các vận động viên điền kinh với nhiều nội dung hấp dẫn.

Tại SEA Games 33, tuyển điền kinh Việt Nam hướng tới mục tiêu giành trên 14 huy chương nhằm đua tranh ngôi số 1 với chủ nhà Thái Lan.

Cùng với điền kinh, đội tuyển tuyển bơi lội được dự đoán tiếp tục mang thêm huy chương Vàng cho đoàn thể thao Việt Nam ở ngày thi đấu thứ 2.

Trên đường bơi tại Swimming Pool, các kình ngư Việt Nam bước vào thi đấu nhiều nội dung quan trọng gồm 50m ngửa, 50m tự do, 100m ếch, 200m hỗn hợp và 4x200m tiếp sức./.

