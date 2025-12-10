SEA Games 33: Bi sắt kiếm thêm huy chương vàng cho đoàn Việt Nam

Chiều 10/12, vận động viên Nguyễn Văn Dũng đã xuất sắc đánh bại đối thủ người Indonesia trong trận chung kết nội dung shooting để giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho môn Bi sắt.

Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ tư của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 33.

Đội Bi sắt Việt Nam cũng đã giành được 3 huy chương đồng ở các nội dung cá nhân nhờ công của các vận động viên Thái Thị Hồng Thoa, Nguyễn Thị Hiền và Huỳnh Công Tâm.

Cũng trong chiều 10/12, vận động viên Trần Hưng Nguyên đã về đích đầu tiên ở nội dung bơi 200m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 2 phút 03 giây 11, qua đó bảo vệ thành công tấm huy chương vàng đã giành được ở 3 kỳ SEA Games 30, 31 và 32.

Cùng ở nội dung này, vận động viên Nguyễn Quang Thuấn giành huy chương đồng với 2 phút 04 giây 19.

Trong vòng chung kết 200m bơi bướm nữ diễn ra ngay sau đó, vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên đã cán đích thứ hai và giành huy chương bạc với thành tích 2 phút 12 giây 10./.

