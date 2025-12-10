Chủ tịch Hồ Chí Minh qua điêu khắc ánh sáng tại thủ đô Seoul

Sự kiện không chỉ góp phần tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, mà còn hun đúc niềm tự hào dân tộc cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc

Triển lãm đặc biệt mang tên “Tình hữu nghị kết nối bằng ánh sáng - Câu chuyện của hai dân tộc dưới chòm sao Bắc Đẩu” đã khai mạc tại Trụ sở quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul.

Sự kiện do Hiệp hội giao lưu văn hóa-kinh tế Hàn-Việt (KOVECA) chủ trì phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhóm nghị sỹ hữu nghị Hàn-Việt tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh triển lãm được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, mang ý nghĩa tinh thần và lịch sử sâu sắc, đặc biệt khi có sự chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik cùng nhiều nghị sỹ nước chủ nhà thể hiện sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ của Quốc hội Hàn Quốc đối với việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Giáo sư Ahn Kyong-hwan - Chuyên gia nghiên cứu Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi cho biết, đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa. Nếu đặt trong bối cảnh Việt Nam năm 2025 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 50 năm giải phóng đất nước thì nó mang ý nghĩa cổ vũ, động viên rất lớn cho nhân dân Hàn Quốc, giúp lan tỏa tư tưởng lớn lao của chủ tịch Hồ Chí Minh đến với người dân Hàn Quốc.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng bộ sưu tập bao gồm các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: “Làng Sen,” “Bôn ba,” “Cội nguồn,” “Khát vọng” “Theo dấu chân Người” và “Những cánh hoa bay.”

Với sự kết hợp độc đáo giữa tác phẩm của nghệ nhân “điêu khắc ánh sáng” Bùi Văn Tự và nhà điêu khắc - đạo diễn nghệ thuật Moon-E (Hàn Quốc), triển lãm đã kể lại câu chuyện của hai dân tộc bằng “ngôn ngữ của ánh sáng,” đặt mối quan hệ Việt-Hàn trong biểu tượng nhân văn của chòm sao Bắc Đẩu như cách nghệ thuật truyền tải qua từng tác phẩm.

Kéo dài trong 3 ngày từ 10-12/12, sự kiện không chỉ góp phần tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, mà còn hun đúc niềm tự hào dân tộc cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc./.