Hà Nội: Công an thành phố vận hành hơn 1.800 camera AI từ 10/12/2025

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, hơn 1.800 camera AI và đèn tín hiệu trí tuệ nhân tạo ở Hà Nội sẽ vận hành từ 10/12, hỗ trợ xử lý vi phạm và điều khiển giao thông tự động.

Hệ thống không chỉ phục vụ xử lý vi phạm qua hình ảnh mà còn tự động phát hiện vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định; cảnh báo ùn tắc; nhận diện phương tiện thuộc diện theo dõi và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy lưu lượng.

Việc này giúp giảm lực lượng phải điều tiết trực tiếp và tăng độ chính xác, minh bạch trong quản lý. Công an thành phố cho biết toàn bộ quy trình xử phạt qua camera sẽ thực hiện trên môi trường điện tử, qua đó giảm 7 thủ tục so với quy trình thủ công.

Hệ thống camera AI được huấn luyện nhận diện 20 hành vi vi phạm phổ biến, có khả năng quay quét 360 độ, nhận diện khuôn mặt, biển số và phát hiện vi phạm từ khoảng cách 500 đến 700 m./.