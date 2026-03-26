Những rủi ro tiềm ẩn với nhà báo trong kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo

AI hỗ trợ báo chí nhưng tiềm ẩn rủi ro sai lệch, lộ dữ liệu, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Nhà báo cần tỉnh táo, minh bạch và kiểm soát chặt để giữ giá trị cốt lõi nghề.

Trí tuệ nhân tạo đang tác động mạnh đến báo chí, giúp tối ưu sản xuất nhưng cũng đặt ra nhiều rủi ro như sai lệch thông tin, vi phạm đạo đức và mất an toàn dữ liệu.

Các chuyên gia cảnh báo nhà báo cần đặc biệt cẩn trọng khi sử dụng AI, không chia sẻ thông tin nhạy cảm và tăng cường bảo mật cá nhân. Bên cạnh đó, vấn đề minh bạch khi sử dụng AI cũng gây tranh luận.

Giải pháp được đưa ra là xác định rõ ranh giới ứng dụng, dán nhãn phù hợp và xây dựng quy tắc sử dụng, nhằm vừa tận dụng công nghệ, vừa bảo vệ giá trị báo chí./.