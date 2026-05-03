Dàn Hoa hậu quảng bá trang phục văn hóa dân tộc tại lễ hội đường phố Hạ Long

Hàng trăm nghệ sỹ, vũ công, nghệ nhân và đặc biệt là dàn hoa hậu, á hậu cùng tham gia trình diễn trước hơn 80.000 khán giả trong khuôn khổ lễ hội đường phố tại Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trong không gian lễ hội rực rỡ sắc màu, top 3 Miss World Vietnam 2025 gồm Hoa hậu Phương Oanh, Á hậu Khánh Như-Tâm Như, cùng top 5 Miss Grand Vietnam 2025 là Hoa hậu Yến Nhi, các Á hậu Thu Ngân, Thu Trà, Y Quyên, Phương Anh có dịp hội ngộ đông đủ sau thời gian theo đuổi các dự án và hoạt động cá nhân. Bên cạnh đó, top 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 gồm Hoa hậu Kiều Duy và Á hậu Phương Thanh cũng có mặt, đồng hành cùng dàn người đẹp trong các phần trình diễn.

Một trong những dấu ấn nổi bật là màn diễu hành bằng xe mô hình kéo dài gần 1km trên tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn. Tại đây, 10 nàng hậu khoác những trang phục độc đáo mang đậm cảm hứng từ văn hóa truyền thống Việt Nam, xuất hiện rạng rỡ trước đông đảo người dân, du khách.

Đáng chú ý, những bộ cánh này đều từng được trình làng tại cuộc thi Thiết kế Trang phục Dances of Vietnam thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam 2025 diễn ra vào tháng Ba vừa qua.

Tiêu biểu là “Lục triệt mã đăng,” thiết kế giành giải Nhất cuộc thi; hay thiết kế đạt giải Nhì “Vũ điệu Đông Hồ” cũng được Á hậu Lê Thu Trà trình diễn đầy cuốn hút. “Bữa tiệc” đường phố còn chứng kiến màn xuất hiện của hàng loạt trang phục nổi bật khác.

Không chỉ tham gia diễu hành, trước đó, Hoa hậu Phương Oanh, Yến Nhi, Kiều Duy và các á hậu còn xuất hiện trong tiết mục mở màn “Nụ cười Hạ Long” cùng nghệ sỹ Tùng Dương. Phần trình diễn được dàn dựng theo phong cách lễ hội đường phố hiện đại, kết hợp âm nhạc sôi động, nghệ thuật trình diễn và hiệu ứng ánh sáng quy mô lớn.

Nhan sắc rạng rỡ cùng màn trình diễn của các người đẹp không chỉ góp phần cho một kỳ lễ hội Hạ Long bùng nổ, mà còn là nỗ lực nhằm tôn vinh và quảng bá vẻ đẹp văn hóa, truyền thống Việt Nam đến du khách muôn phương theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh nội dung quảng bá hình ảnh con người, bản sắc văn hóa truyền thống tới bạn bè quốc tế./.

