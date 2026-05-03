Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh: “Tôi chấp nhận số mình thị phi”

“Đại tiệc trăng máu 8” là bản remake (làm lại) của “One cut of the dead” (tạm dịch: Quay trối chết) - hiện tượng phim Nhật Bản đầu tư 25.000 USD nhưng thu về khoảng 27 triệu USD nhờ kịch bản đột phá, cách thể hiện sáng tạo và thú vị.

Về Việt Nam, phiên bản của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (Charlie Nguyễn sản xuất) được thay đổi để trở thành câu chuyện hài hước, châm biếm ngành làm phim trong nước, đề cập thẳng các vấn đề “phim rác,” những lời chê bai và định kiến bủa vây người làm phim Việt.

Báo VietnamPlus có bài phỏng vấn với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh để hiểu về góc nhìn đằng sau bộ phim.

Bộ phim làm ra chắc chắn "gây nhột"

- Tại sao anh lại chọn "One cut of the dead," kịch bản gốc hấp dẫn anh ở điểm nào?

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh: Năm 2018 tôi có cơ hội xem "One cut of the dead" tại một liên hoan phim Nhật Bản. Khoảng 30 phút đầu tiên trải nghiệm xem phim rất khó chịu, nhưng sau đó lại đầy bất ngờ.

Tôi rất thích cấu trúc kể chuyện của phim: lúc đầu là sự hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, về sau mới dần hiểu vì sao thì lại được cười rất sung sướng, tới cuối thì bộ phim làm mình vỡ òa cảm xúc và yêu đời.

Bộ phim cho thấy những nỗ lực thầm lặng của cả một tập thể mà người ngoài không thấy được. Đó là những nỗi niềm không chỉ trong ngành phim mà còn ở trong nhiều ngành nghề làm việc nhóm khác.

Thứ hai đó là câu chuyện về cha, con. Những người lớn tuổi có thể giữ khư khư quan điểm và cách làm cũ nhưng giới trẻ thì có khao khát đột phá và chứng minh bản thân. Đến cuối cùng, hai thế hệ nâng đỡ để cùng bổ sung và đưa nhau đi tiếp.

Charlie Nguyễn (trái) đóng một vai phụ, Vân Sơn và Lâm Thanh Mỹ vào vai hai cha con trong phim. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

- Lý do gì đã đưa anh vào ghế đạo diễn?

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh: Khi bắt tay làm, cả tôi và anh Charlie đều muốn làm nhà sản xuất bởi anh Charlie còn bận làm "Dòng máu anh hùng 2," còn tôi bận làm "Số đỏ." Cuối cùng vì phim vẫn chưa quay và ảnh Charlie vẫn bận nên tôi đành làm đạo diễn.

Trên thực tế, tôi đã từ chối làm đạo diễn phim này rất nhiều lần. Thứ nhất, tôi đã tự hứa sẽ không làm phim remake nữa. Thứ hai, đây đã là phim thứ 5 của tôi. Trước đây, tôi thường nhận làm phim khi có cơ hội nhưng giờ tôi muốn mỗi phim mình làm phải có tính cá nhân và là câu chuyện mình thực sự muốn kể.

Anh Charlie nhấn mạnh trái tim của “One cut of the dead” nằm ở câu chuyện hai cha con. Tôi vẫn có thể làm, nhưng chưa có con nên cảm thấy câu chuyện không đủ tính cá nhân. Sau đó tôi đã suy nghĩ và thử biến hóa nó.

Bản thân tôi cũng đã trải qua nhiều biến cố trong đời làm phim, vậy nên tôi quyết sẽ biến bộ phim nói về bản thân mình, về tình yêu điện ảnh và điện ảnh Việt Nam. Nhiều năm theo đuổi điện ảnh, tôi đã chứng kiến nhiều chuyện xảy ra trên thị trường nhưng chưa thấy ai nói về nó.

Khi đó tôi nói với êkíp: Nếu đồng ý cho tôi làm đạo diễn phim này, chắc chắn sẽ có nhiều người bị “nhột.”

Trấn Thành, Lý Hải là hai trong số nhiều cái tên được nhắc đến để gây cười trong phim. (Ảnh minh họa)

“Tôi cười vào bản thân mình trước”

- Anh có chủ ý như thế nào khi làm một bộ phim “cà khịa” đồng nghiệp và thị trường như vậy?

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh: Tôi không có ác ý gì với ai mà chỉ đang thể hiện một cái nhìn chân thành, thẳng thắn và trực diện với điện ảnh nước nhà. Tôi đặt một phần của mình vào mỗi nhân vật trong phim.

Ví dụ câu đầu tiên tôi viết trong kịch bản chính là giễu nhại mình: “Có bao nhiêu phim nguyên gốc không làm, lại đi làm remake?” Hay tôi đặt tên nhân vật chính là Phan Hữu Tâm, biệt danh Tâm OK, nhưng ông lại bị con gái chê làm phim vừa không có tâm, vừa không OK.

Tôi tin nếu chỉ chạy theo các phim xu hướng thì khán giả sẽ mất đi cơ hội xem một bộ phim độc đáo như vậy. Không biết có lạc hậu không, nhưng tôi tin vào những giá trị bền vững lâu dài và chọn sẽ cố gắng hết sức cho dự án. Tận sâu đáy lòng, tôi tin nhiều nhà làm phim luôn cố gắng để làm tốt nhất có thể.

- Anh có lo ngại lối diễn lố trong bản remake bị coi là hài nhảm không?

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh: Mục đích cuối cùng là để đem tiếng cười đến cho khán giả. Trong phim cũng có rất nhiều lối diễn hài khác nhau và tôi cảm thấy may mắn khi được làm việc với một dàn diễn viên đa dạng về phong cách hài như vậy.

Cá nhân tôi thấy khi kết hợp với nhau, các diễn viên đã tạo nên một bức tranh vừa phong phú, vừa hỗn loạn - đúng theo tính chất bao trùm của bộ phim.

Dàn diễn viên tham gia phim. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Phim này hỗn loạn từ câu chuyện, phong cách diễn, đến phục trang rồi bối cảnh Đông-Tây kết hợp. Trong một chừng mực nào đó, nó rất Việt Nam. Nhưng thay vì cười vào chuyện đó thì tôi muốn ôm lấy nó.

Ví dụ trong phim này, nhiều người nói tôi cà khịa anh Lý Hải, nhưng thực ra không phải. Có lẽ trên thế giới chỉ có ở Việt Nam mới có một series 8 phần mà không phần nào liên quan tới nhau như “Lật mặt” và khán giả hoàn toàn chấp nhận điều đó, vậy thì đâu có vấn đề gì? Tôi thấy đó là sự độc đáo đầy thú vị.

- Trong sự nghiệp làm phim anh từng nhận về rất nhiều phản hồi về bộ phim và nhận xét về cách làm phim. Những phản ứng phê bình, chê bai khiến anh thấy như thế nào? Anh có nghĩ mình bị hiểu lầm không?

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh: Hồi xưa mỗi lần vấp vào chuyện như vậy, tôi đều thấy rất buồn, có khi bực mình tới trầm cảm luôn. Tôi nghĩ mình đâu có ý đó, mà sao lại bị diễn giải theo cách hoàn toàn khác vậy?

Bạn bè gọi tôi là "đạo diễn thị phi." Một người bạn mở tử vi coi cho tôi cũng nói: “Số anh là số thị phi rồi.” Tôi phải học cách chấp nhận điều đó để cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi tin ai hiểu bộ phim thì rồi cũng sẽ hiểu mình.

Từng có nhiều bài báo, bình luận về phim “Cô gái đến từ hôm qua” làm cho tôi buồn bực. Có lúc tôi phản ứng lại và việc đó làm tôi mất rất nhiều mối quan hệ. Tôi hiểu một lời mình nói ra trước công chúng không chỉ dành cho một người, mà dành cho nhiều người.

Sau đó tới "Trạng Tí." Khi xảy ra tranh cãi, tôi với vai trò đạo diễn được yêu cầu phải lên tiếng trước công chúng. Dù tôi tin mình đã nói rất nhẹ nhàng, nhưng sau đó nó trở thành khủng hoảng lớn hơn.

Sau đó tôi thấy mình càng đi giải thích càng không giúp ích gì cả. Tôi chấp nhận tất cả những sự khen chê. Có người rất thích phim này, có người rất ghét phim kia. Có những phim thành công doanh thu thuộc hàng top, ngay cả phim đoạt giải thưởng lớn vẫn có người chê, thì mình đâu có là gì để không bị ai chê?

Khán giả có đang bất công với phim Việt?

- Có một khía cạnh nào đó của điện ảnh Việt Nam mà theo anh cần được nhìn nhận công bằng hơn không?

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh: Có chứ, đó là cách khán giả Việt so sánh phim thế giới với phim trong nước, không phải bây giờ mà từ xưa tới nay vẫn vậy.

Hollywood làm tới hàng trăm phim mỗi năm, những phim được chiếu ở Việt Nam toàn những phim bom tấn được đầu tư kinh phí lớn, bởi những người tài năng nhất. Việc so sánh phim Việt với những phim này, với tôi, điều đó hơi bất công chút xíu.

Tuy nhiên, điều này cũng khiến những người làm phim Việt phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhờ đó, nhiều năm trước phim điện ảnh Việt thua tại sân nhà, còn giờ chúng ta thống trị trên bảng xếp hạng Việt Nam.

Ai cũng khát khao làm một bộ phim vừa giải trí, vừa rất nghệ thuật, lại hiệu quả về kinh phí. Để giải được bài toán đó không đơn giản chút nào.

Nhưng tôi nghĩ tất cả những người làm phim Việt đều có chung một khát khao, đặc biệt là những người trẻ, là làm một bộ phim giải trí nhưng có lớp lang, chiều sâu, có những thông điệp ẩn sâu trong đó, để cho khán giả cùng xem rồi cùng khóc, cùng cười.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ./.