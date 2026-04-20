Chuyện sao nhí 12 tuổi người Thái Lan đóng cảnh kiêng kị trong phim Việt

Nina Nutthacha Padovan trong tạo hình phim "Phí Phông." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Tính đến sáng 20/4, phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" đã thu 73 tỷ đồng sau gần 4 ngày chiếu (theo Box Office Vietnam). Điểm sáng của phim nằm ở chất lượng sản xuất chỉn chu và dàn diễn viên hợp vai, trong đó nổi bật là cô bé Thái Lan Nina Nutthacha Padovan.

Sau khi nổi lên từ phim "Tee Yod" (Quỷ ăn tạng), Nina đã chọn chính Việt Nam để "debut" (ra mắt) thị trường quốc tế.

Thuộc tuyến nhân vật phụ trong "Phí Phông" nhưng Nina (vai Lúa) có vai trò quan trọng để phát triển của câu chuyện. Cô bé nắm giữ nhiều bí mật của nhân vật chính ở góc độ tâm linh.

Nhờ gương mặt khả ái giàu biểu cảm, cùng khả năng diễn xuất tự nhiên và thoại tự nhiên, sao nhí "Tee Yod" đã ghi điểm với khán giả Việt.

Trên phim trường, Nina gây ấn tượng với đoàn phim về sự lăn xả vì vai diễn. Trong một cảnh cao trào, nhân vật Lúa bị quỷ ám, mượn thân xác cô bé làm hại người xung quanh. Đạo diễn Đỗ Quốc Trung cho biết để làm được cảnh này, Nina phải đội một chiếc khăn lên đầu và diễn nhiều ngày trong bối cảnh mưa rét.

Nina có nhiều cảnh quỷ dị, trong đó có cảnh trừ tà trong mưa khiến mẹ cô bé e ngại vì kiêng kị. (Ảnh từ phim)

"Để có khoảng 10 phút đại cảnh, đoàn phải quay trong 3-5 ngày liên tiếp," đạo diễn chia sẻ. "Mẹ Nina rất chuyên nghiệp và động viên em đóng nhiều cảnh khó. Nhưng chị khá e ngại cảnh trùm đầu trừ tà, nói nếu ở trong studio thì không sao, nhưng đây là giữa nơi rừng thiêng nước độc thì người Thái hơi kiêng."

Đỗ Quốc Trung chia sẻ do cây cối và dàn cảnh khiến họ khá sợ, nên êkíp của Nina đã xin lỗi và đề nghị có diễn viên đóng thế. Đạo diễn cũng đồng tình phương án này vì lo cho sức khỏe của Nina, đặc biệt bởi cảnh quay che mặt nên không đòi hỏi ngôi sao phải trực tiếp diễn.

"Nhưng chính Nina đã nói để em tự đóng, vì nhìn diễn viên đóng thế làm động tác và giọng điệu không giống mình. Em nói 'Cháu sẽ đóng cảnh này vì chú' khiến tôi rất trân trọng," Đỗ Quốc Trung kể.

Chuyện tập nói thoại Việt cũng khiến Đỗ Quốc Trung nể phục cô bé 12 tuổi. Nina sang Việt Nam và bắt đầu tập với dự án lần một từ khoảng tháng 9-10/2025. Đạo diễn động viên Nina chủ động nắm bắt ý nghĩa câu thoại và nội dung để hiểu cảnh quay, nhờ thế cô bé tự tin về Thái để tập tiếp.

Ở lần gặp thứ hai và khởi quay, tiếng Việt của Nina cải thiện, cho thấy cô bé luyện tập rất nhiều. Dù nhà sản xuất và phát hành luôn có sẵn phương án lồng tiếng nhưng Đỗ Quốc Trung tin việc dùng giọng thật của Nina mới tạo cảm xúc tốt nhất. "Tôi muốn làm khó diễn viên để họ chinh phục các thử thách mới," Đỗ Quốc Trung chia sẻ.

Hậu trường phim "Phí Phông" có Nina xuất hiện từ 1:08

Đáp lại kỳ vọng đó, Nina nỗ lực tập luyện. Cuối ngày, cô bé thường ăn khá nhanh để về tập thoại. Khi đã đóng máy, đạo diễn vẫn quyết định bay sang Thái Lan để thu lại từng câu thoại chưa chuẩn của Nina trong tâm thế "hên xui và bị đội kinh phí lên khá nhiều," mà không biết nhà sản xuất và nhà phát hành có duyệt dùng hay không.

Đổi lại trong phòng thu, cô bé liên tục giơ tay quyết tâm thực hiện bằng được. Kết quả là đoàn phim dùng như hầu hết thoại thật của Nina. Hiện đoàn phim đang úp mở về việc mời Nina sang Việt Nam để cinetour (giao lưu khán giả sau chiếu phim) để lôi kéo người xem ra rạp.

Giới quan sát kỳ vọng "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" có thể tiếp tục tăng doanh thu trong tuần thứ hai khi đang nhận về phản hồi tích cực. Song dự đoán, cục diện sẽ thay đổi khi các phim "Đại tiệc trăng máu," "Trùm sò," "Anh Hùng" và "Heo năm móng" đồng loạt ra mắt ngày 24/4, đón đầu kỳ nghỉ 30/4 - 1/5./.

Nina tên đầy đủ là Nutthacha "Nina" Jessica Padovan, sinh năm 2014 tại Bangkok, Thái Lan. Cô mang vẻ đẹp lai hai dòng máu Anh và Thái Lan, bắt đầu đóng phim từ khi 6 tuổi. Nina bắt đầu gây chú ý từ phim "Ngược dòng thời gian để yêu anh 2" (Love Destiny 2). Nữ diễn viên lần đầu tới Việt Nam năm 2025 để quảng bá cho "Tee Yod 3," gây chú ý với vẻ đẹp trong trẻo hồn nhiên. Hiện cô là thực tập sinh của GMM Sauce (Công ty con của GMM Grammy).

