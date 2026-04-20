Điện ảnh Công an Nhân dân làm phim tình báo chiếu dịp 30/4

Sau "cú nổ" "Tử chiến trên không," Điện ảnh Công an Nhân dân tiếp tục đầu tư và quảng bá rộng rãi nhiều dự án khác. Đáng chú ý có "Mật mã Đông Dương" (chiếu rạp) và "Tận hiến" (chiếu trên truyền hình) về chủ đề tình báo công an Nhân dân.

Trong đó, phim "Mật mã Đông Dương" đang trong giai đoạn sản xuất, dự kiến ra mắt đúng dịp 30/4 năm sau (2027).

Cụ thể phim được lấy cảm hứng từ những hồ sơ chuyên án đã được giải mật của lực lượng tình báo công an Nhân dân. Tác phẩm sẽ tái hiện một phần lịch sử ít ai biết về cuộc đời và các chiến công thầm lặng của các chiến sỹ tình báo giai đoạn 1960.

Thông tin này được đơn vị sản xuất tung ra khoảng nửa tháng trước dịp 30/4 năm nay (2026), nhằm thu hút sự chú ý của khán giả. Hiện dự án đang trong giai đoạn tiền kỳ và tuyển diễn viên.

Theo đó bản mô tả nhân vật tiết lộ phim sẽ xoay quanh một vụ đảo chính, liên quan trực tiếp đến các nhân vật hư cấu tên KooongLe, Somvith - những người "đại diện cho sự hỗn loạn của thời cuộc."

"'Mật mã Đông Dương' với sự đầu tư đặc biệt sẽ tiệm cận chuẩn điện ảnh cao cấp," đơn vị sản xuất này hứa hẹn.

Phương Nam và Hứa Vĩ Văn trong series truyền hình về tình báo công an Nhân dân. (Ảnh từ phim)

Ngoài ra trong năm nay, Điện ảnh Công an Nhân dân sẽ cho lên sóng series "Tận hiến" từ ngày 3/5. Phim gồm 10 tập mỗi tập 60 phút, được chiếu lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng VTV3.

Series được làm nhân dịp 80 năm Ngày truyền thống lực lượng tình báo công an Nhân dân. Lấy bối cảnh từ cuối thập niên 1950-1970, "Tận hiến" cũng xoay quanh sự phối hợp tình báo Việt-Lào, đồng thời tôn vinh tình hữu nghị giữa hai nước.

Nhiều diễn viên đình đám hai mảng truyền hình và điện ảnh được quy tụ trong "Tận hiến," như Nghệ sỹ Nhân dân Trung Anh, Hứa Vĩ Văn, Phương Nam, Nghệ sỹ Ưu tú Hồ Phong, Đàm Hằng, Ngọc Thanh Tâm...

Trước đó năm 2025, Điện ảnh Công an Nhân dân ghi dấu ấn với "Tử chiến trên không" - phim Việt Nam đầu tiên về đề tài không tặc, được nhận xét là hấp dẫn như điện ảnh Hollywood. Phim được chiếu thương mại giữa tháng 9, từng thu về gần 252 tỷ đồng theo Box Office Vietnam.

Đối với điện ảnh Việt, đề tài tình báo đang dần được hé lộ và bóc tách thông qua loạt phim. Năm 2025, tình báo quân đội được khắc họa một cách gián tiếp trong "Địa đạo: Mặt Trời trong bóng tối" (2025) của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Năm 2027, dự kiến sẽ có phim về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn (X6) do đạo diễn Charlie Nguyễn "cầm trịch."

Việc các phim chủ đề lịch sử, đặc biệt là các đề tài lớn như chiến tranh, an ninh-quốc phòng không chỉ là kỳ vọng của khán giả, mà còn là một phần trong bức tranh phát triển tổng thể Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Những câu chuyện như thế này giúp tái hiện những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong hành trình dựng nước và giữ nước, là nguồn nội sinh quan trọng trên quá trình hội nhập mạnh mẽ của Việt Nam hiện nay.

