Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 20/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVI, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Đào Trọng Đức, Bùi Đức Quang, Nguyễn Khắc Toàn.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã bầu đồng chí Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Lê Anh Quân, Vũ Tiến Phụng, Lê Trung Kiên, Nguyễn Minh Hùng, Trần Văn Quân, Hoàng Minh Cường./.