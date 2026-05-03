Thế giới
ASEAN Châu Á-TBD Trung Đông Châu Âu Châu Mỹ Châu Phi

NATO tìm hiểu lý do Mỹ cắt giảm 5.000 binh sỹ đồn trú tại Đức

Người phát ngôn NATO nhấn mạnh rằng sự điều chỉnh của Mỹ cho thấy châu Âu cần tiếp tục đầu tư nhiều hơn cho việc phòng thủ và đảm nhận phần trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh chung của khu vực.

Theo dõi VietnamPlus

Ngày 2/5, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết đang làm việc với phía Mỹ để tìm hiểu rõ quyết định của Washington trong việc cắt giảm 5.000 binh sỹ đồn trú tại Đức.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn NATO Allison Hart nhấn mạnh rằng sự điều chỉnh này cho thấy châu Âu cần tiếp tục đầu tư nhiều hơn cho việc phòng thủ và đảm nhận phần trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh chung của khu vực.

Theo quan chức NATO, châu Âu vẫn tự tin vào khả năng răn đe và phòng thủ khi quá trình chuyển đổi hướng tới một châu Âu mạnh mẽ trong một NATO mạnh mẽ hơn đang tiếp diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#NATO #Binh sỹ đồn trú #An ninh châu Âu Mỹ