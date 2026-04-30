EU khẳng định Mỹ là đối tác then chốt trong an ninh và quốc phòng

Liên minh châu Âu (EU) ngày 30/4 khẳng định việc Mỹ duy trì lực lượng quân sự tại châu Âu không chỉ vì an ninh của châu lục mà còn phục vụ lợi ích chiến lược toàn cầu của Washington.

EU đưa ra thông điệp như vậy trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục cảnh báo khả năng cắt giảm hiện diện quân sự tại Đức.

Phát biểu tại Brussels (Bỉ), người phát ngôn EU, bà Anitta Hipper nhấn mạnh Mỹ là “đối tác quan trọng trong việc đóng góp cho an ninh và quốc phòng của châu Âu,” đồng thời cho rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực này cũng nhằm hỗ trợ vai trò toàn cầu của Mỹ.

Theo bà Hipper, các đồng minh NATO đang nâng ngân sách quốc phòng với tốc độ chưa từng có, trong đó Đức dự kiến tăng gấp 3 chi tiêu quốc phòng trong những năm tới.

EU đưa ra thông điệp trên sau khi Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc giảm số lượng binh sỹ đồn trú tại Đức, trong bối cảnh bất đồng với Thủ tướng Friedrich Merz liên quan đến xung đột tại Trung Đông.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi căng thẳng giữa Washington và các đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khi ông Trump nhiều lần bày tỏ thất vọng khi nhiều nước đồng minh từ chối tham gia các hoạt động quân sự của Mỹ liên quan đến eo biển Hormuz trong cuộc xung đột tại Trung Đông.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 30/4 nhấn mạnh tầm quan trọng của một “quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương đáng tin cậy.”

Phát biểu trong chuyến thăm một khu huấn luyện quân sự, ông Merz cho biết trong những thời điểm đặc biệt nhiều biến động này, Berlin đang theo đuổi một định hướng rõ ràng, hướng tới "một NATO đoàn kết và một quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương đáng tin cậy.”

Cùng ngày, trả lời báo giới nhân chuyến thăm Maroc, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết nước này “đã sẵn sàng” trước khả năng Mỹ cắt giảm lực lượng đồn trú.

Theo ông Wadephul, Đức đang thảo luận chặt chẽ và trên tinh thần tin cậy trong tất cả các cơ chế của NATO, đồng thời chờ đợi quyết định từ phía Mỹ.

Tùy thuộc vào các hoạt động, cuộc tập trận và việc luân chuyển quân, hiện có khoảng 80.000-100.000 binh sỹ Mỹ đồn trú tại châu Âu. Trong đó, Đức là nơi đặt một số cơ sở quân sự của Mỹ, bao gồm trụ sở của các bộ chỉ huy châu Âu và châu Phi, căn cứ không quân Ramstein...

Ngoài ra, Mỹ cũng bố trí vũ khí hạt nhân tại Đức./.

