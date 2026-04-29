Quốc hội Anh bác kiến nghị điều tra Thủ tướng Keir Starmer

Ngày 28/4 (giờ địa phương), Hạ viện Anh đã bỏ phiếu bác kiến nghị của phe đối lập về việc tiến hành điều tra Thủ tướng Keir Starmer với cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch trước Quốc hội liên quan đến quyết định bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ tại Mỹ.

Sau cuộc tranh luận kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ, có 335 nghị sỹ phản đối và 223 nghị sỹ ủng hộ kiến nghị do đảng Bảo thủ dẫn đầu.

Với mức chênh lệch 112 trong tổng số 650 thành viên Hạ viện, ông Starmer đã tránh được việc bị chuyển hồ sơ sang Ủy ban Đặc quyền để điều tra về quy trình bổ nhiệm ông Mandelson.

Trước đó, các chính trị gia đối lập, dẫn đầu là lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch, đã cáo buộc Thủ tướng Starmer không tuân thủ đầy đủ quy trình thẩm định đối với trường hợp của ông Mandelson - người được cho là từng có mối quan hệ với Jeffrey Epstein và bị nghi ngờ không vượt qua được khâu kiểm tra an ninh.

Về phần mình, Thủ tướng Keir Starmer khẳng định văn phòng của ông không hề gây áp lực lên Bộ Ngoại giao để thông qua quyết định bổ nhiệm này.

Đây là diễn biến mới nhất trong chuỗi bê bối khiến chính phủ của Công đảng chịu sức ép trong nhiều tháng qua, dẫn đến những lời kêu gọi Thủ tướng Starmer từ chức./.

