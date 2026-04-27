Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần này, khi ngân hàng này đang chờ đợi để đánh giá liệu đà tăng lạm phát do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra chỉ mang tính tạm thời hay bắt đầu gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế.

Thị trường đã gia tăng kỳ vọng về một đợt nâng lãi suất sau khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran gây ra cú sốc năng lượng toàn cầu, trực tiếp đẩy giá tiêu dùng tại khu vực đồng euro tăng lên 2,6%, vượt mục tiêu 2% của ECB.

Cơ quan này cảnh báo trong kịch bản xấu nhất, lạm phát có thể còn tăng cao hơn nhiều.

Chuyên gia kinh tế Carsten Brzeski từ ngân hàng ING nhận định phương châm "duy trì vị thế tốt" về lãi suất của ECB trước xung đột hiện không còn phù hợp.

Theo ông Brzeski, ECB đã quay trở lại chế độ ứng phó khủng hoảng, chuyển trọng tâm từ các dự báo dài hạn sang những diễn biến thực tế.

Mặc dù vậy, giới chuyên gia kỳ vọng cơ quan quản lý tiền tệ sẽ không đưa ra bất kỳ thay đổi nào tại cuộc họp vào ngày 30/4 tới. Lãi suất tiền gửidự kiến vẫn duy trì ở mức 2%, mức được áp dụng từ tháng 6 năm ngoái, trong thời gian theo dõi tình hình chiến sự.

Dù eo biển Hormuz vẫn đóng cửa đối với các tàu chở dầu, các nhà kinh tế cũng lưu ý rằng giá năng lượng chưa tăng nhanh như giai đoạn sau khi bùng phát xung đột Nga-Ukraine năm 2022 và chuỗi cung ứng chưa đối mặt với những gián đoạn tương tự.

Bất chấp những chỉ trích vì nâng lãi suất quá chậm vào năm 2022, các nhà hoạch định chính sách của ECB cho thấy họ không vội vàng hành động.

Trả lời tờ Financial Times tuần trước, Thống đốc Ngân hàng trung ương Latvia Martins Kazaks, thành viên Hội đồng Thống đốc ECB, khẳng định cơ quan này vẫn có điều kiện thuận lợi để thu thập dữ liệu và hình thành quan điểm rõ ràng.

Việc tăng lãi suất vào thời điểm này được đánh giá là sẽ gây thêm áp lực cho nền kinh tế vốn đang yếu của khu vực đồng euro, đặc biệt là các nhà sản xuất quan trọng đang phải đối mặt với cú sốc năng lượng.

Một cuộc khảo sát công bố tuần trước cho thấy hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng euro trong tháng 4 đã thu hẹp lần đầu tiên sau 16 tháng do tác động của xung đột./.

Lộ trình lãi suất châu Âu có xu hướng đảo chiều Theo dự báo của chuyên gia từ tập đoàn tài chính ING, sẽ có hai đợt tăng lãi suất tính đến tháng 6 và một đợt cắt giảm vào tháng 12 nếu eo biển Hormuz không mở cửa trở lại trước mùa Hè.