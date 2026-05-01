Đồng yen tăng vọt sau động thái can thiệp mạnh từ Chính phủ Nhật Bản

Đồng yen của Nhật Bản đã bật tăng mạnh sau khi Chính phủ nước này được cho là đã can thiệp vào thị trường ngoại hối, đánh dấu lần can thiệp đầu tiên trong gần hai năm nhằm hỗ trợ đồng nội tệ đang suy yếu.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, Chính phủ Nhật Bản đã mua vào đồng yen trong phiên giao dịch ngày 30/4, ngay sau khi đồng tiền này rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng.

Động thái này giúp yen tăng tới 3% so với USD, kéo tỷ giá từ vùng đỉnh 160,7 yen/USD - mức cao nhất kể từ tháng 7/2024 - xuống còn khoảng 156 yen/USD, ghi nhận mức giảm trong ngày mạnh nhất của đồng bạc xanh so với đồng yen kể từ cuối năm 2022.

Trước đó, áp lực bán đồng yen gia tăng khi giới đầu tư đặt cược rằng Chính phủ Nhật Bản sẽ khó có động thái đủ mạnh để hỗ trợ đồng tiền này. Lượng vị thế bán khống đồng yen đã lên mức cao nhất gần hai năm, phản ánh tâm lý bi quan của thị trường. Tuy nhiên, các tín hiệu cứng rắn từ giới chức Nhật Bản đã phần nào đảo chiều xu hướng này.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama và quan chức phụ trách ngoại hối Atsushi Mimura đều phát đi thông điệp rằng thời điểm hành động “quyết đoán” đang đến gần, trong bối cảnh các biến động mang tính đầu cơ trên thị trường tiền tệ gia tăng.

Động lực can thiệp vào thị trường tiền tệ của Nhật Bản cũng đến từ lo ngại giá năng lượng leo thang, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông “nóng lên,” có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp và thu nhập thực tế của người dân Nhật Bản.

Một số chuyên gia nhận định việc chính phủ “vạch ra ranh giới” cho tỷ giá có thể sẽ được củng cố thêm bằng chính sách tiền tệ, trong đó Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) có khả năng cân nhắc tăng lãi suất trong thời gian tới.

Dữ liệu công bố ngày 1/5 cho thấy quy mô can thiệp của Chính phủ có thể rất lớn. Ước tính dựa trên diễn biến thị trường tiền tệ cho thấy Nhật Bản có thể đã chi tới 5.480 tỷ yen, tương đương khoảng 35 tỷ USD, để mua vào đồng nội tệ. Con số này cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó của các tổ chức tài chính, vốn chỉ ước tính mức rút tiền khoảng 4.000-4.500 tỷ yen.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là một trong những đợt can thiệp lớn nhất kể từ tháng 7/2024, khi Nhật Bản chi khoảng 36,8 tỷ USD để cứu đồng yen sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong 38 năm.

Dù vậy, một số ý kiến cho rằng hiệu quả của biện pháp này có thể chỉ mang tính tạm thời. Nguyên nhân là do chính sách tiền tệ của BoJ vẫn được đánh giá là thận trọng, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường chặt chẽ hơn.

Bên cạnh đó, giá dầu tiếp tục neo cao cũng tạo thêm áp lực bất lợi đối với nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Nhật Bản.

Trong bối cảnh đó, diễn biến của đồng yen được dự báo vẫn sẽ phụ thuộc lớn vào xu hướng giá năng lượng và mức độ ổn định của thị trường tài chính toàn cầu trong thời gian tới./.

