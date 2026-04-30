Indonesia chính thức liên thông thanh toán bằng mã QR với Trung Quốc

Ngày 30/4, Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) đã chính thức triển khai việc mở rộng Hệ thống tiêu chuẩn mã QR Indonesia (QRIS) sang thị trường Trung Quốc, cho phép người dân hai nước thực hiện các giao dịch thanh toán xuyên biên giới hai chiều một cách liền mạch thông qua thao tác quét mã trên điện thoại di động.

Trong giai đoạn đầu, việc liên thông mã QR với Trung Quốc được áp dụng đối với mạng lưới của UnionPay, Alipay, cũng như các mã QR hợp nhất mang biểu tượng của hai nền tảng thanh toán này.

Các hệ thống mã QR khác của Trung Quốc, bao gồm cả WeChat Pay, hiện vẫn đang trong quá trình điều chỉnh công nghệ và thiết lập kết nối liên thông.

Tại lễ ra mắt ở thủ đô Jakarta, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) Perry Warjiyo nhấn mạnh: "Từ nay, mỗi khi chúng ta sang Trung Quốc hoặc công dân Trung Quốc đến Indonesia, sẽ không cần sử dụng tiền mặt, chỉ cần dùng điện thoại di động là có thể mua sắm bất cứ thứ gì."

Cũng tại sự kiện, Đại sứ Trung Quốc tại Indonesia Vương Lỗ Đồng đã bày tỏ sự hoan nghênh trước những thành tựu của nền kinh tế số Indonesia. Theo nhà ngoại giao này, trong bối cảnh toàn cầu thay đổi nhanh chóng, ngành ngân hàng cần thích ứng mạnh mẽ với những đổi mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và số hóa, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới các ngân hàng và tổ chức thanh toán tham gia hệ thống liên thông này.

Về phía ngành thanh toán nội địa, Chủ tịch Hiệp hội Hệ thống Thanh toán Indonesia (ASPI) Santoso Liem đánh giá đây là một cơ hội khổng lồ, bởi cả Indonesia và Trung Quốc đều là những quốc gia dẫn đầu về kinh tế số.

Ông Santoso nhận định sự hợp tác này không chỉ mang lại sự tiện lợi tối đa khi làn sóng du lịch song phương ngày càng bùng nổ, mà còn là đòn bẩy thúc đẩy các giao dịch kinh doanh thương mại xuyên biên giới trong thời gian tới.

Việc liên thông thanh toán bằng mã QR với Trung Quốc là bước tiến mới nhất trong chiến lược quốc tế hóa hệ thống QRIS của Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI).

Trước đó, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này đã thiết lập thành công mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới với các quốc gia ASEAN láng giềng như Thái Lan, Malaysia và Singapore.

Động thái kết nối với thị trường tỷ dân không chỉ tạo cú hích lớn cho ngành du lịch và khối doanh nghiệp nhỏ lẻ (MSME) của Indonesia, mà còn nằm trong nỗ lực chung của khu vực nhằm thúc đẩy giao dịch bằng nội tệ (LCS), giảm dần sự phụ thuộc vào đồng USD trong các thanh toán bán lẻ quốc tế./.

